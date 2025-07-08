Министр цифрового развития и связи Самарской области ударил в бубен и открыл интенсив для будущих IT-специалистов VSFI 2025

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8 июля состоялось торжественное открытие XIII ежегодного тренинг-интенсива VSFI 2025.

С приветственным словом к участникам и организаторам обратился заместитель председателя Правительства Самарской области — министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич:

— Вам можно позавидовать, потому что возможность в такой атмосфере, на свежем воздухе, да еще и при благоприятной погоде, продемонстрировать свои знания, навыки и опыт — это большая удача. Хочу пожелать, чтобы в пылу соревновательного духа вы не забывали, что такие мероприятия направлены на создание горизонтальных связей и обмен опытом, которые впоследствии помогут в вашей работе, — сказал он.

Также с приветственными словами выступили представители вузов региона и компаний-партнеров «РТК-Солар» и IST, оказывающих поддержку в организации соревнований.

После приветственных слов Виктор Злобич традиционно ударил в настоящий шаманский бубен — своеобразный кубок VSFI, который получает команда-победитель, чем официально открыл мероприятие.

Злобич Виктор Геннадьевич, заместитель председателя Правительства Самарской области — министр цифрового развития и связи Самарской области:

— Подобные мероприятия позволяют ребятам проявить свои знания на практике. Участие принимают не только региональные, но и столичные вузы, а также учебные заведения со всей страны. Для студентов особенно ценно показать свои навыки в прикладной плоскости, и это мероприятие решает данную задачу. Кроме того, здесь присутствуют потенциальные работодатели, которые могут отметить талантливых участников и предложить им трудоустройство. Особенно приятно, что такие события проходят в Самарской области, где выпускаются высококвалифицированные специалисты в сфере информационных технологий, известные по всей стране.

Сергеев Владислав Викторович, председатель оргкомитета соревнований VSFI-2025, заведующий кафедрой геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета, доктор технических наук, профессор:

— 15 лет назад наши выпускники решили организовать соревнования. Сначала появилась VolgaCTF, а спустя два года — VSFI. С тех пор мы значительно выросли: в регионе безопасников готовят три вуза, и у нас сложилось крепкое сообщество. Важно отметить, что мероприятие привлекает участников не только из Самары, но и из других городов, включая Владивосток. Это показывает, что наше сообщество стало всероссийским.

Бабенко Михаил Владимирович, председатель «Федерации спортивного программирования Самарской области»:

— Когда люди годами занимаются любимым делом, а потом становятся спортсменами, способными защищать честь региона и страны на международных соревнованиях, — это дорогого стоит. Сейчас участники осознают, что они не просто IT-специалисты, но и спортсмены. Многие из них побеждают на соревнованиях, получают разряды, звания и поддержку от региона и страны. Это важный шаг к тому, чтобы спортивное программирование стало национальным видом спорта.