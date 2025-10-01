ЛДПР предложила перенести начало школьных уроков на 9 утра

104

Депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР подготовили законопроект о переносе начала школьных занятий на 9:00 и обязательной пятидневной учебной неделе.

Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ. Инициатива, внесенная под руководством Леонида Слуцкого, предполагает внесение изменений в закон "Об образовании в РФ".

Как пояснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, реформа направлена на снижение нагрузки на учащихся, которые сейчас тратят до 10-12 часов в день на учебу и подготовку домашних заданий.

Парламентарии также предлагают закрепить возможность проведения в выходные дни внеучебных мероприятий – культурных, спортивных и воспитательных, не в ходящих в учебную программу.

По мнению авторов инициативы, эти меры помогут сохранить здоровье школьников и укрепят семейные ценности.