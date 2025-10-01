Я нашел ошибку
Главные новости:
Сезон работы городских фонтанов завершается в Самаре
Органы ЗАГС Самарской области назвали самые популярные имена новорожденных в сентябре
Самарец возместил ущерб за кражу золотого украшения
500 вопросов для автолюбителей: в России стартовал Большой экзамен ПДД Авто.ру
Стоимость золота впервые в истории достигла отметки в 3,9 тыс. долларов за унцию
В Самаре в СОУНБ откроется книжно-иллюстративная выставка «Сказывали сказочники сказки»
Магнитная буря на Земле бушует уже 30 часов, прогнозируется ухудшение
ЛДПР предложила перенести начало школьных уроков на 9 утра
Мероприятия
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ЛДПР предложила перенести начало школьных уроков на 9 утра

1 октября 2025 10:11
104
Депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР подготовили законопроект о переносе начала школьных занятий на 9:00 и обязательной пятидневной учебной неделе.

Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ. Инициатива, внесенная под руководством Леонида Слуцкого, предполагает внесение изменений в закон "Об образовании в РФ".

Как пояснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, реформа направлена на снижение нагрузки на учащихся, которые сейчас тратят до 10-12 часов в день на учебу и подготовку домашних заданий.

Парламентарии также предлагают закрепить возможность проведения в выходные дни внеучебных мероприятий – культурных, спортивных и воспитательных, не в ходящих в учебную программу.

По мнению авторов инициативы, эти меры помогут сохранить здоровье школьников и укрепят семейные ценности.

В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
360
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
1172
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
345
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
451
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
619
Весь список