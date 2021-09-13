Компания РЖД оснастит лабораторию СамГУПС современным оборудованием

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На минувшей неделе Самарский государственный университет путей сообщения (Вуз-участник НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего») посетил первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД», якорный партнёр НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», Сергей Кобзев.

В ходе визита топ-менеджер компании-партнёра Центра познакомился с работой межотраслевой лаборатории «Газомоторное и водородное топливо» и принял решение доукомплектовать лабораторию специальным оборудованием.

Как рассказал руководитель лаборатории «Газомоторное и водородное топливо» Алексей Муратов, до конца года железнодорожники передадут университету устройство для получения водорода из воды за счет солнечной энергии - электролизер. Полученный чистый водород будет применяться на силовых установках для проведения исследований по газомоторной и водородной тематике.

Сейчас водород в лаборатории получают в результате химической реакции в генераторе водорода, на что требуются затраты электроэнергии. Для питания электролизера на крыше лаборатории будут установлены панели солнечных батарей. После установки электролизера и солнечных панелей получение водорода станет менее энергоёмким.

В настоящее время ученые лаборатории совместно с Куйбышевской железной дорогой приступили к реализации проекта по созданию системы получения водорода на борту тепловоза и дальнейшему его использованию в качестве топлива силовой установки, который подразумевает разработку бортового генератора.

В долгосрочной перспективе планируется также создание автоматической системы управления подачей и получения водорода, а также разработка компоновочной схемы тепловоза, работающего с использованием водородного топлива.

Данный научно-технический задел может стать базовой предпосылкой для дальнейших научно-исследовательских работ, посвященных перспективам использования водородного топлива на железнодорожном транспорте.

Фото: НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»