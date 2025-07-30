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Команда «Коши для души» из Самарской области вошла в топ-10 турнира Знание.Игра

30 июля 2025 13:37
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Команда «Коши для души» из Самарской области вошла в топ-10 турнира Знание.Игра

Общество «Знание» подвело промежуточные итоги турнира Знание.Игра по викторинам, в котором участвуют более 250 команд вузов, школ и колледжей. Команда из Самарской области «Коши для души» (ФГАОУ ВО "Самарский Национальный Исследовательский Университет Имени Академика С.П.Королева") вошла в первую семерку рейтинга в категории «студенты вузов».
В него также вошли команды Кировской, Вологодской, Пензенской, Оренбургской, Московской областей, а также Донецкой Народной Республики, Еврейской автономной области и Пермского края.
А в номинации «Студенты вузов» лидерами на сегодня являются команды Самарской, Волгоградской, Московской областей, Кемеровской области – Кузбасса, Москвы, а также Луганской Народной Республики.

Стоит отметить, что турнир продолжает консолидировать под своими знаменами юных интеллектуалов – попробовать свои силы в нем могут все желающие. Для этого командам необходимо заявиться на отборочные игры. Регистрация проходит на сайте «Знания» (igra.znanierussia.ru/). На сегодняшний день за право выхода в финал соревнуются 27 команд из вузов, а также 223 команды из школ и колледжей со всей России.

Для школьников и студентов профтеха отборочные игры проходят каждую среду. Всего запланировано 23 онлайн-встречи. По итогам будет сформирован общий рейтинг, лучшие команды которого пригласят на главный финал в Москву. Конкуренцию им также составят победители специальных региональных туров. Главный финал намечен на май 2026 года.

Отборочные игры среди студентов вузов проходят по пятницам. Запланировано 25 онлайн-игр. В результате также будет сформирован рейтинг, который и определит имена команд-финалистов. Еще одну возможность отобраться в финал позволяет специальный онлайн-кубок, его победителей также пригласят в решающий тур. Финальная игра состоится в Москве в июне 2026 года.

«Формат викторин вновь стал частью турнира Знание.Игра и сразу объединил команды из самых разных регионов и образовательных учреждений. Для ребят это отличная возможность попробовать себя не только в классических вопросах на знание фактов, но и в ребусах, шарадах, логических задачах, где важно умение мыслить нестандартно. Приглашаем всех школьников, студентов колледжей и вузов присоединиться к турниру – у каждой команды есть шанс попасть в общий рейтинг и побороться за выход в финал!», – отметил первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе Знание.Игра в соцсети ВКонтакте.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

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