Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»

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Стали известны результаты конкурса на предоставление в 2026 году грантов из федерального бюджета на создание кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

95 учреждений СПО со всей страны получат финансовую поддержку со стороны Правительства Российской Федерации в общем объеме 230,5 миллионов рублей, среди них – 3 колледжа из нашего региона. Правительством Самарской области будет оказана поддержка и софинансирование в общем объеме 100 миллионов рублей. В качестве работодателей-участников проекта выступили крупнейшие предприятия Самарской области – ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттикаучук», АО «ТОАЗ», представители Самарского бизнеса, а также региональные медицинские организации.

Благодаря этому в Самарской области будут созданы 3 новых кластера СПО:

- по химической отрасли – в Тольяттинском химико-технологическом колледже;

- по клинической и профилактической медицине – в Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной;

- в туризме и сфере услуг – в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна.

Учреждения отремонтируют, обновят материально-техническую базу и создадут образовательно-производственные центры, способные готовить высококвалифицированных специалистов под конкретный запрос работодателя. К 2029 году в этих кластерах пройдут подготовку порядка 9,5 тысяч специалистов. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что тесное взаимодействие между предприятиями, организациями, колледжами и техникумами – это действенный инструмент формирования кадрового потенциала для всех секторов экономики региона. «Мы активно участвуем и продолжим участвовать в федеральном проекте «Профессионалитет», цель которого - максимально приблизить уровень образования обучающихся к потребностям рынка труда», - отмечал глава региона.

«В 2022 году наш регион в числе первых в стране провел набор студентов на программы адресной подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики в рамках «Профессионалитета». В этом году федеральный проект вошел в нацпроект «Молодежь и дети», и модернизация системы среднего профессионального образования, приведение её в соответствие с потребностями рынка труда и современными вызовами экономики будет продолжена», - сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Напомним, в Самарской области уже существует пять кластеров, созданных в рамках федерального проекта «Профессионалитет»:

1. Машиностроительный (Поволжский государственный колледж);

2. Строительная отрасль (Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева);

3. Железнодорожный транспорт (Самарский колледж железнодорожного транспорта им. А. А. Буянова);

4. Педагогика (Самарский социально-педагогический колледж);

5. Правоохранительная сфера и управление (Самарский торгово-экономический колледж).

В 2025 году в регионе будет создан образовательно-производственный центр (кластер) для машиностроительной отрасли Самарской области. Базовой площадкой создаваемого кластера станет Тольяттинский машиностроительный колледж, который получит грант в размере 100 млн. руб. на создание современного учебно-производственного комплекса. Опорным работодателем кластера выступит ОАО «АВТОВАЗ», который предоставит дополнительное финансирование в размере 30 млн. рублей. В свою очередь Правительством Самарской области будет обеспечено софинансирование в размере 30 млн. руб.

Также в 2025 году в рамках реализации ФП «Профессионалитет» на базе Тольяттинского социально-педагогического колледжа будет создан образовательный кластер среднего профессионального образования по отрасли «Педагогика».