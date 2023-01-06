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"Классная тема!": победителем федерального проекта стал учитель физики из Нальчика

6 января 2023 21:10
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Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что проект получился уникальным, а победителями на самом деле стали все участники передачи.

Победителем федерального проекта "Классная тема!" стал учитель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев, финал телешоу показали 6 января, передает РИА Новости.

"Попасть в телевизор было моей мечтой с самого раннего детства! Когда мы готовили финальный эпизод проекта, режиссерская группа предложила попробовать что-то музыкальное. Нам удалось найти идеальный для меня формат — веселый, интересный и раскрывающий меня по-новому. Музыка стала изюминкой номера. Я, конечно, не пою на каждом уроке, но в целом для меня петь — комфортно и естественно", — сказал Кашежев в эфире телеканала "Россия 1".

Победитель получает возможность делать собственное шоу на федеральном ТВ. Как рассказала пресс-служба Минпросвещения, телеканал "Россия 1" уже приступил к разработке цикла авторских передач победителя.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что проект получился уникальным, а победителями на самом деле стали все участники передачи.

"Это зрелищное шоу, уверен, только начало большого пути, на котором мы повстречаем ярких, отзывчивых, эрудированных, талантливых учителей, которые творчески подходят к каждому уроку и становятся примером для детей", — сказал он.

Федеральный проект "Классная тема!" был организован по поручению Владимира Путина Министерством просвещения и телеканалом "Россия 1" при информационной поддержке компании VK.

Отбор участников программы стартовал 21 июля 2022 года, заявки подали шести тысяч педагогов из всех регионов России, в том числе ведущие авторских программ на региональных телеканалах, а также участники федеральных проектов "Воспитать человека" и "Большая перемена", Форума классных руководителей и конкурса "Учитель года России". В полуфинал прошли 35 педагогов, отобранных экспертной комиссией Минпросвещения России специально для телешоу "Классная тема!". С начала осени 2022 года все участники представляли свои оригинальные видеоуроки в сообществе проекта "Классная тема!" в социальной сети "ВКонтакте", а общее число просмотров и контактов по проекту превысило 17 миллионов.

 

Фото : "Смотрим"

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