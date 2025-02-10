Киношкола «Больше, чем кино» Музея Рязанова. Занятия 1 и 2 пройдут в Самаре

130

Музей Эльдара Рязанова запускает киношколу «Больше, чем кино» (16+). Куратор программы и ведущий встреч – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов. В феврале пройдут две первые встречи проекта, всего же киношкола включает 10 занятий и продлится до начала июня.

Первая встреча состоится 15 февраля (суббота) в 17.00. Тема – «Чарли Чаплин: гуманизм в негуманную эпоху» (16+).

Творчество Чарли Чаплина обоснованно считается недостижимой вершиной в истории кино. Первое занятие будет посвящено тем аспектам творчества Чаплина, которые показывают, как его работы связаны с жизнью простого человека и как своими фильмами он пытался противостоять жестокости своей эпохи.

Второе занятие пройдет 22 февраля (суббота) в 17.00. Тема – «Роберто Росселлини: с любовью к реальности» (16+).

В учебниках по истории кино творчество Роберто Росселлини обычно представляется как момент рождения нового типа кинематографического образа. Росселлини удалось подарить зрителю надежду и поделиться с ним своей верой в страшный окружающий всех мир. На втором занятии киношколы участники проанализируют связи между кино, историей и тем чутким отношением к реальности, которое было предложено в работах итальянского режиссера.

Стоимость одного занятия составляет 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Есть возможность приобрести абонементы: на 10 занятий – 3000 рублей (взрослый) и 2500 рублей (льготный); на 5 занятий – 1500 рублей (взрослый) и 1250 рублей (льготный).

Билеты на первое занятие: https://vk.cc/cHSbbo

Билеты на второе занятие: https://vk.cc/cHSbgB

Абонемент на 5 занятий: https://vk.cc/cHSb2S

Абонемент на 10 занятий: https://vk.cc/cHSaRn