Из-за морозов в Самарских школах могут отменить занятия

125

В Министерстве образования Самарской области сообщили родителям и ученикам школ о возможных изменениях в организации обучения. Это касается посещения школ во время сильных морозов. Как сообщалось ранее, в ближайшие сутки в регионе температура воздуха опустится до -33 градусов.

Школы будут работать в штатном режиме, даже в случае отмены занятий проведение уроков и питание будут организованы. Решение об отмене занятий в образовательных учреждениях будет приниматься директором той или иной школы на основании прогноза.

При отмене проведения уроков в очной форме будет организовано дистанционное обучение.

В случае понижения температуры до -25 градусов занятия отменят для обучающихся с 1 по 4 классы. При температуре ниже -27 градусов - для учащихся с 1 по 8 классы. При температуре ниже -30 градусов занятия будут отменены для всех школьников, пишет ПроГородСамара.