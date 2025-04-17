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Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области

17 апреля 2025 20:57
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Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области

В четверг, 17 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев наградил победителя и финалистов конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области – 2025». Торжественная церемония прошла в Самарской государственной филармонии.
Руководитель области поприветствовал педагогов, отметив их вклад в развитие образования региона и воспитание подрастающего поколения.

«Конкурсная программа позволила обменяться передовым опытом, поделиться востребованными практиками обучения и воспитания подрастающего поколения. Это крайне важно, потому что образование – основа современного общества. От конкурентоспособности нашей школы, от квалификации учителя зависит будущее Самарской области, будущее страны, – сказал глава региона, обращаясь к присутствующим в зале. – Именно вы, педагоги и наставники, обучаете и воспитываете детей, задаете нравственные ориентиры, помогая им стать ответственными, целеустремленными гражданами нашей страны – великой России».
Вячеслав Федорищев подчеркнул ключевую роль учителя в патриотическом воспитании детей и молодежи, особенно в год 80-летия Великой Победы, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным Годом защитника Отечества.

«Ваши ученики, став взрослыми людьми, трудятся в экономике и социальной сфере региона, участвуют в специальной военной операции. И в том, что они самоотверженно защищают Родину и добросовестно работают во имя ее величия и процветания, есть, безусловно, и ваша большая заслуга. Вы вооружили их необходимыми знаниями, привили любовь к нашей Отчизне, научили уважать отечественную историю, чтить память о Великой Отечественной войне», – подчеркнул губернатор.

Как отметил руководитель области, конкурс педагогического мастерства уже многие годы пользуется заслуженным авторитетом в профессиональной среде.

В этом году заявочная кампания побила рекорд: продемонстрировать свой талант и побороться за звание «Учителя года Самарской области» изъявили желание 854 педагога. Из них 21 учитель принял участие в областном этапе, включая 10 молодых преподавателей. В финал вышли пять сильнейших – из Самары, Красноярского, Безенчукского и Волжского муниципальных районов. Победителем стала Марина Собачкина, молодая учительница русского языка и литературы из самарской школы № 68. Теперь она представит регион в финале на Всероссийском этапе конкурса, который пройдет осенью в Санкт-Петербурге.

Марина Собачкина поблагодарила руководителя области, организаторов и членов жюри. «Это честь и ответственность для меня. Я постараюсь оправдать оказанное доверие на Всероссийском этапе», – сказала педагог.

В ходе церемонии Вячеслав Федорищев вручил победителю нагрудный знак «Учитель года Самарской области», ключи от автомобиля «Лада Гранта» и денежный сертификат. Также премиями были отмечены финалисты и лауреаты конкурса.
Напомним, в Самарской области XXXV конкурс профессионального мастерства проходил с 24 февраля по 11 марта на базе гимназии № 11, которая является базовой школой Российской академии наук, и ГАУ ДПО «Институт развития образования». В этом году среди участников были учителя начальных классов, математики, истории и обществознания, русского языка и литературы, химии, физики, английского языка, географии, информатики, биологии.
Профессиональное мастерство, инновационные подходы и лидерские качества конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли опытные педагоги, представители вузов, имеющие научную степень и звание, победители конкурсов прошлых лет.

Конкурс «Учитель года в Самарской области» – это не только состязание профессионалов, но и площадка для обмена опытом, распространения в педагогической среде наиболее востребованных и популярных идей обучения и воспитания подрастающего поколения, внедрения инноваций и повышения престижа профессии. Ежегодно в нем принимают участие около 800 педагогов Самарской области, а победители областного этапа не раз добивались успеха на федеральном уровне – становились лауреатами премии Президента России, абсолютными победителями конкурса «Учитель года России», обладателями специального приза Всероссийского конкурса «Малый хрустальный пеликан».

Теги: В центре внимания

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