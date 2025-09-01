Губернатор Вячеслав Федорищев 1 сентября сообщил о решении отремонтировать самарскую школу №110

112

В понедельник, 1 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев посетил торжественную линейку в самарской школе №110. Глава региона поздравил ребят с новым учебным годом, а также сообщил о решении отремонтировать старое здание учебного заведения.

Вячеслав Федорищев, поздравляя школьников с 1 сентября, обратился к их родителям и близким.

«Бабушки и дедушки, которые привели сюда внуков, дорогие наши, самые старшие и опытные. Спасибо вам большое за то, что вы нас с детства воспитываете. Я вспоминаю свое 1 сентября: меня тоже в первый класс привели две бабушки, мама и тетя. И для меня это было так важно, что я, идя в непонятный большой мир, шел со своими родными, которых очень люблю, – сказал губернатор Самарской области. – У родителей первоклассников, наверняка, тоже внутри трепет. Всем вам огромное спасибо за то, что вы детям прививаете все то самое доброе, что можно в семье привить: любовь, доброту и, конечно, стремление к знаниям».

Сегодня в Самарской области в первый класс пошли более 34 тысяч детей. Глава региона пожелал ребятам успехов в начале важного жизненного пути.

«Дорогие первоклассники – вы наше замечательное будущее. Придя в первый класс, и в дальнейшем, дружите, живите, очень внимательно слушайте родителей и преподавателей, – отметил Вячеслав Федорищев. – Самое главное: не бойтесь ничего. Перед вами весь мир, такой огромный и красивый. Мы с вами живем в самой великой, в самой красивой, в самой сильной стране, в самом замечательном регионе и в самом замечательном городе. У вас все впереди!» .

Вячеслав Федорищев также обратился к школьникам, которым в этом году предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Особые слова благодарности губернатор выразил всем преподавателям, в том числе школы №110. «В этой школе очень сильные учителя. Здесь атмосфера доброты и учебы», – отметил руководитель Самарской области.

Глава региона сообщил, что принято решение в следующем году провести ремонт школы №110. Здание построено в 1949 году и с тех пор по существу не обновлялось. Модернизация требуется уже ни один десяток лет. Благодаря решению губернатора Вячеслава Федорищева современные условия для учебы будут у более 800 ребят и их педагогов.

«Перед торжественной линейкой я вместе с директором посмотрел школу. Очень уютно, с большой заботой здесь все устроено. Но ремонт требуется, – сказал Вячеслав Федорищев. – Его нужно было сделать давно, но не делали. А мы школу отремонтируем. Подойдем к вопросу комплексно. Приведем в порядок здание и все, что вокруг: территорию, спортивные и детские площадки».

Вячеслав Федорищев отметил, что 1 сентября – это еще один повод проявить внимание и заботу к своим учителям.

«Кто постарше, не забудьте позвонить своим учителям, которые с вами были в школе и в университете. Такой звонок никогда не будет лишним. Даже если вы часто с ними общаетесь, в этот день нужно их поздравить. Ребята, я всех поздравляю с замечательным, светлым, добрым праздником – Днем знаний!», – обратился к участникам торжественной линейки губернатор.

Торжественную линейку в школе №110 также посетил депутат Государственной Думы Леонид Симановский.

Отметим, что традиционно 1 сентября школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов, родителей учеников с Днем знаний поздравил Президент России Владимир Путин.

«Мы будем делать все, чтобы у вас – у всех российских детей, у молодого поколения – были лучшие условия для освоения современных знаний, для дополнительных занятий, творчества, спорта и полезного досуга, – говорится в обращении Главы государства. – Чтобы каждый ребенок в нашей стране рос здоровым, счастливым, гармонично развитым человеком, получал качественное образование и мог выбрать дело по душе, реализовать свой потенциал, служить своему народу. Чтобы наши дети всем сердцем любили Родину, уважали старших, ценили дружбу и товарищество».

Фото : пресс-служба Правительства СО