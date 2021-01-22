Губернатор Самарской области посетит Urban Club Политеха

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Новое подразделение опорного университета инициирует проекты в области благоустройства городской среды

25 января, в Татьянин день, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретится с представителями Центра городских инициатив Urban Club (ул. Молодогвардейская, 244, аудитория 200, главный корпус СамГТУ), созданного на базе Самарского политеха в ноябре прошлого года.

Сначала губернатор примет участие в открытие выставки проектов Urban Club, где студенты представят свои работы в сфере архитектуры, дизайна и урбанистики, направленные на развитие городской среды. Затем Дмитрий Азаров обсудит с ребятами актуальные для самарской молодежи темы, ответит на все интересующие вопросы.

Кроме этого, губернатор посетит геолого-минералогический музей опорного университета. Его директор Александр Сидоров на протяжении многих лет собирает уникальные природные экспонаты. Сегодня коллекция музея насчитывает около 3500 образцов пород и минералов, палеонтологических находок и изделий из камня, передает пресс-служба СамГТУ.