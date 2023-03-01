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Готовят специалистов для всей страны: Дмитрий Азаров встретился с руководством Сызранского вертолетного училища

1 марта 2023 23:11
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Вместе с начальником училища генерал-майором Александром Асановым глава региона осмотрел жилые и учебные корпуса, мастерские, а также учебно-тренировочную базу.

В среду, 1 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Сызрань побывал в Сызранском высшем военном авиационном училище летчиков – филиале Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина».

В 2020 году легендарное училище отметило 80-летие со дня создания. Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» – это первое и единственное в стране военное учебное заведение, которое готовит летные кадры для ВС РФ и силовых ведомств. Сегодня выпускники училища решают сложнейшие задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Вместе с начальником училища генерал-майором Александром Асановым глава региона осмотрел жилые и учебные корпуса, мастерские, а также учебно-тренировочную базу. Здесь курсанты учатся управлять вертолетами с помощью современных летных тренажеров. Техника позволяет выставить любые настройки по сложности погодных условий и рельефу местности, что дает курсантам возможность тренироваться в условиях, максимально приближенных к реальным.

Курсанты выходят из училища высококлассными специалистами. Традиционно в училище обучаются иностранные студенты – сейчас это граждане более чем 20 дружественных государств. Все они высоко оценивают уровень подготовки, который дают преподаватели.

На территории училища работает храм, а вехи истории легендарного учебного заведения помнит музей СВВАУЛ. Заведующий музеем Виктор Куницын рассказал губернатору о том, какие задачи летчики решали в ходе Великой Отечественной войны и в последующие десятилетия. Их пример и сегодня вдохновляет курсантов на добросовестную учебу и дальнейшую преданную службу Отечеству.

Глава региона обсудил с руководством училища ряд вопросов, касающихся материально-технического обеспечения, сотрудничества с ведущими вузами области, и заверил, что региональные власти готовы оказывать СВВАУЛ всю необходимую поддержку.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Дмитрий Азаров Сызрань

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