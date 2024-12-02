Государство заберет исключительные авторские права на новые учебники

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Тем самым Россия намерена обеспечить суверенитет в сфере образования.

При подготовке новых школьных учебников и пособий Минпросвещения обещает их полное соответствие современным требованиям и оперативное обновление содержания. Важно и то, что цены на госучебники станут значительно ниже коммерческих по одинаковым предметам, а их электронные «двойники» ученики смогут открыть в федеральной государственной информационной системе «Моя школа». А главное отличие новых госучебников от нынешних в том, что исключительные авторские права на них отойдут государству. Об этом «Парламентской газете» сообщила пресс-служба министерства.

В начале ноября Президент России Владимир Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку. Именно он, заявил глава государства, во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность.

Уже подготовлены единые госучебники по истории для 10-11-х классов и учреждений среднего профобразования. На финишную прямую вышли «История России» для 6-9-х классов и «Всеобщая история» для 5-9-х классов. Они поступили на госрегистрацию в Минюст. В высокой степени готовности находится и учебник обществознания для девятиклассников. Ждут своей очереди рукописи учебников по «Труду (технологии)» для 5-9-х классов.

Организационно-техническая и информационно-аналитическая работа по подготовке, экспертизе, апробации и изданию учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий возложена на Московский педагогический государственный университет. По предварительным подсчетам, предстоит составить 284 учебника и 33 учебных пособия, сообщила нашему изданию пресс-служба Минпросвещения.

Главное отличие новых госучебников от нынешних в том, что исключительные права на них, согласно закону об образовании, принадлежат РФ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Государство гарантирует их полное соответствие современным требованиям и имеет возможность своевременно обновлять их содержание.

Важно и то, что цены на госучебники значительно ниже коммерческих учебников по тем же предметам. Они издаются в твердом переплете и поэтому изнашиваются медленнее. Кроме того, электронные формы госучебников будут доступны в федеральной государственной информационной системе «Моя школа».

Академик Александр Чубарьян, один из авторов линейки из пяти учебников по истории для 5-9-х классов, сообщил нашему изданию, что их введут с 1 сентября 2025 года. Учащиеся знакомятся с этой дисциплиной по двум учебникам: «История России» и «Всеобщая история» с древнейших времен до наших дней. Причем если раньше отечественная история изучалась с шестого класса, то с 2024 года в учебники по древнему миру для 5-х классов включен материал, касающийся России. Речь идет об археологических раскопках на территориях нашей страны — в Сибири, Поволжье, Причерноморье и т. д.

Новые учебники написаны на уровне знаний современной науки и содержат консолидированные мнения ученых по оценке событий и фактов. В них расширены отделы стран Востока — Китая, Индии, Африки, Латинской Америки. Наконец, теперь тексты в учебниках дополняются ссылками на исторические интернет-статьи, фильмы и другие информационные материалы.

Депутат Олег Смолин поделился с нашим изданием своими впечатлениями от знакомства с новым учебником истории. «В нем более объективно подается информация, в частности по советской эпохе, — сказал он. — Но материал сильно сжат по каждой теме. На мой взгляд, нужно дополнить учебник учебными пособиями для более углубленного изучения дисциплины». Кроме того, отметил парламентарий, школьные учебники — не вузовские, и форма изложения в них должна соответствовать возрасту. О том, что надо учитывать особенности восприятия и мышления нынешней молодежи, заявил и Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, напомнил Олег Смолин.

Создание единых линеек учебников — чрезвычайно важное решение, и мы готовы оказать Минпросвещения всю необходимую поддержку, заявила нашему изданию депутат Госдумы Яна Лантратова. После начала специальной военной операции, в условиях гибридной войны против России все убедились в необходимости единого образовательного пространства на всей территории России, во всех учебных заведениях. Какая ситуация была прежде с учебниками истории? Множество линеек учебников, в каждой — свои акценты и освещение исторических событий. Где-то ребят учили гордиться нашими прошлым, а где-то — стыдиться застоя и отсталости нашей страны.

Поэтом, суверенитет в сфере образования — это необходимое условие для выживания любого независимого государства. Ядерный щит защищает от внешней агрессии, а качественное образование людей — от внутренней смуты.

Кроме того, Минпросвещения уже удалось добиться кратного снижения цен на учебники из единых линеек. Раньше цена книги могла доходить до 1000 рублей, стоимость новых книг не будет превышать 209 рублей. Заказ на изготовление учебников получило издательство, которое смогло предложить самую низкую цену при соблюдении стандартов качества.

Главное требование к единым госучебникам — сбалансированность и взаимосвязанность их содержания. Экспертиза их научного содержания поручена РАН. Этим занимается Управление научно-методического руководства и экспертной деятельности при президиуме РАН, которое курирует вице-президент, академик Степан Калмыков. «Как только поступят новые учебники, будем смотреть», — сообщили в руководстве РАН.