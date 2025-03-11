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Фестиваль карьеры пройдет в Самарском университете им. Королёва

11 марта 2025 12:59
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Фестиваль карьеры пройдет в Самарском университете им. Королёва

С 12 по 13 марта с 11:00 до 16:00 более 30 работодателей региона и страны соберутся в Самарском университете им. Королёва. Поэтому у студентов будет возможность, не покидая стен университета, встретиться с работодателями. Молодые люди смогут пройти экспресс-собеседование, по результатам которого получить приглашение на практику, стажировку, а может быть, и на работу мечты.

Также студентов ждут полезные мастер-классы по формированию резюме, софт-скиллов, а HR-эксперты поделятся с молодыми людьми лайфхаками по успешному прохождению любого собеседования.

В программе фестиваля - ярмарка-вакансий, мастер-классы, квиз "Карьера" с участием работодателей и розыгрыши памятных призов. Самых активных участников ждут корпоративный мерч и подарки, а также приятные бонусы от работодателей.

На фестиваль приглашены студенты не только Самарского университета им. Королева - двери университета откроются для студентов региональных университетов и колледжей. Вход свободный.

Подробная программа публикуется в группе фестиваля.

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