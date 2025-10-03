Елена Панкратова из Самары стала лауреатом премии Президента России для преподавателей детских школ искусств

78

В Министерстве культуры Российской Федерации подвели итоги конкурса на присуждение премии Президента России лучшим преподавателям детских школ искусств, училищ и вузов. Преподаватель теоретических дисциплин Детской центральной музыкальной школы Самары, заслуженный работник культуры России Елена Панкратова вошла в число ста лауреатов премии для лучших преподавателей детских школ искусств.



«Елена Тарасовна – признанный мэтр педагогики, заслуженный работник культуры России, победитель конкурса «Лучший преподаватель ДШИ России – 2017», лауреат Губернской премии в области культуры и искусств. И просто любимый учитель для сотен ребят, многие из которых уже сами педагоги с большим трудовым стажем, известные музыканты и просто творчески активные люди. Надеюсь, что Елена Тарасовна продолжит свою работу и еще не одному выпускнику откроет путь на большую сцену. Горжусь самарскими педагогами!» – сказал глава города Самара Иван Носков.



В Детской центральной музыкальной школе Елена Панкратова работает с 1975 года, преподает сольфеджио, композицию, музыкальную литературу. Среди ее выпускников – лауреаты международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов, стипендиаты Министерства культуры РФ, губернатора Самарской области, несколько учащихся внесены в Золотую книгу «Имена молодых дарований Самарской губернии».



«С музыкой, без преувеличения, связана вся моя жизнь. Когда-то я сама окончила нашу детскую центральную музыкальную школу, отучилась в Куйбышевском музыкальном училище, в Московском государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных – и вернулась сюда. По сей день это единственная запись в трудовой книжке! 50 лет служения музыке и детям!» – делится Елена Панкратова.



Премии также вручаются преподавателям музыкальных училищ и вузов. Всего в конкурсную комиссию Министерства культуры России в 2025 году поступило 676 заявок. К конкурсу было допущено 535 преподавателей – 68 представителей вузов, 77 соискателей из училищ и 390 кандидатов из детских школ искусств. Победителями стали 150 представителей из 50 регионов страны. Комиссия оценивала кандидатов по трем критериям: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников, опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях.



Напомним, ранее стало известно о победе педагога дополнительного образования Центра эстетического воспитания детей города Самара Анастасии Нестеровой на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».

Фото: администрация Самары