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Эксперты обсудили систему подготовки кадров для предприятий Самарского региона

27 апреля 2023 23:14
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Эксперты обсудили систему подготовки кадров для предприятий Самарского региона

В среду, 26 апреля, в рамках деловой программы мероприятий чемпионата «Профессионалы» в Центре профобразования Самарской области состоялся «круглый стол» на тему «Готовим кадры для экономического роста».

Во встрече приняли участие представители Союза работодателей региона, предприятий машиностроительной отрасли, областных министерств образования и науки, промышленности и торговли, труда, занятости и миграционной политики, руководители профессиональных образовательных организаций и учреждений дополнительного профобразования.

Перед началом заседания участники посетили конкурсные площадки регионального этапа чемпионата «Профессионалы», расположенные в мастерских Поволжского государственного колледжа (ПГК). Это учреждение СПО было выбрано для проведения круглого стола неслучайно, поскольку оно в партнерстве с ПАО «ОДК-Кузнецов» является базовой площадкой образовательно-производственного кластерафедерального проекта «Профессионалитет».

Об итогах работы кластера, в который вошли семь колледжей и семь предприятий машиностроительной отрасли рассказала замдиректора ПГК Наталья Клубкова. Она сообщила, что 240 сотрудников кластера повысили свою квалификацию, все педагоги прошли три стажировки на профильных предприятиях. В этом году состоится первый выпуск студентов профессионалитета, 12 из которых – «целевики». 

Тему эффективности практики целевого обучения продолжила руководитель управления профессионального образования регионального Минобрнауки Кристина Кузьмина.

- Договор о целевом обучении со студентами учреждений СПО работодатель может заключать на любом этапе – даже на последних курсах учебы. Этот инструмент необходимо использовать в работе по подготовке квалифицированных кадров, - отметила она. 

О другой эффективной практике – дуальном обучении – подробно рассказала специалист по подготовке кадров учебного центра ОАО «ЕПК Самара» Татьяна Зайнутдинова.

- Эту форму практической подготовки мы реализуем с 2021 года. Сейчас дуальное обучение у нас проходят 55 студентов самарских колледжей.

По мнению спикера – это одна из самых эффективных форм сотрудничества работодателей и образовательных организаций системы СПО.

В ходе диалога эксперты обсудили широкий круг других актуальных вопросов, связанных с качественной подготовкой кадров для предприятий области. Вице-президент Союза работодателей Самарской области Геннадий Кулаков подчеркнул важность достижения страной технологического суверенитета и обозначил этапы его достижения. 

Директор ЦПО Самарской области Ольга Нисман напомнила работодателям о том, что их поддержка очень важна для учреждений профессионального образования в разных областях сотрудничества, и, в частности, в организации ежегодного конкурса технического творчества для студентов, который позволил бы выявлять талантливых ребят – будущих изобретателей и рационализаторов.

Фото предоставлены ЦПО Самарской области

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