Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
Житель Шигонского района собирал коноплю за своим огородом
Школы из Самарской области попали в топ-300 по стране
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
Оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет» проходит в Самаре
63% самарцев против вейпов
В Госдуме рассказали, с кем нельзя будет делиться sim-картами с сентября
ЕГЭ 2026 года станет отражением школьной программы
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
ЕГЭ 2026 года станет отражением школьной программы

27 августа 2025 09:37
109
Содержание единого государственного экзамена с 2026 года будет полностью совпадать с учебной программой школ. Об этом сообщили «Известиям» в Рособрнадзоре, подчеркнув, что изменения направлены на то, чтобы выпускники демонстрировали знания, полученные за все годы обучения.

Каждое задание ЕГЭ теперь будет привязано к конкретным пунктам программы и классам, где материал изучался. В экзамен по русскому языку добавят нормативные словари как официальный источник, что позволит выпускникам обжаловать спорные оценки. В экзамене по информатике сократят количество используемых форматов файлов в рамках перехода на российские и открытые программные продукты.

«Основополагающим является то, насколько конкретный учитель в своем классе следует установленной программе и насколько школьники готовы воспринимать учебный материал», — сообщили в институте в Федеральном институте педагогических измерений.

Директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа отметила, что единый госэкзамен остается итоговой формой контроля знаний. По словам доцента Уральского государственного педагогического университета Татьяны Дороховой, демоверсии по истории и обществознанию традиционно соответствуют школьной программе, однако сами экзамены нередко оказываются сложнее и приближены к вузовскому уровню.

«ЕГЭ вовсе не выпускной экзамен за школу, он совмещен с конкурсным экзаменом для поступления в вузы страны. Задача ЕГЭ — отобрать единицы и сотни выпускников, отвечающих требованиям сильных вузов, но прогоняют через этот экзамен всех учащихся, даже тех, кто не собирается поступать в вуз», — заявил учитель РФ, автор пособий и учебников Александр Шевкин.

Он также подчеркнул необходимость освободить школьный экзамен от функции вступительного экзамена. Тогда, по его мнению, будут проверяться то содержание, те методы решения задач, которые изучались в школе, как и было до введения ЕГЭ.

