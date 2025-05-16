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Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в российских школах с 1 сентября, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе подкаста Центра знаний "Машук", сообщает РИА Новости.

"Обновленный единый учебник истории для 5-9 классов будет использоваться в российских школах с 1 сентября 2025 года. Он позволит ученикам лучше понимать исторический процесс, поскольку в издании представлено много материалов о роли личности в истории, рассказаны важнейшие исторические события", – заявил Анатолий Торкунов.

Торкунов также отметил, что в современных непростых геополитических условиях МГИМО продолжает развивать с партнерами совместные зарубежные программы и исследования. При этом особый вектор направлен на сотрудничество со странами Мирового большинства, в том числе с Юго-Восточной Азией, Китаем, Африкой.

Фото: pxhere.com