Два вуза из Самары вошли в рейтинг юридических вузов с самыми высокими зарплатами выпускников

SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в юридической сфере молодых специалистов, окончивших вузы в 2020—2025 годах.

МГИМО вновь подтверждает статус абсолютного лидера: медианная зарплата выпускников-юристов этого вуза — 230 000 рублей в месяц (+10 000/+5% к 2025).

На втором месте — МГУ им. Ломоносова (200 000 рублей, +10 000/+5%).

Третье место делят два вуза: СПбГУ и НИУ ВШЭ (медианная зарплата выпускников по 180 000 рублей). Оба университета показали отличную динамику (+20 000 рублей/+13% к 2025 году).

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева – на 13 месте (-1 позиция за год). Средняя заработная плата его выпускников за год выросла на 12 000 рублей и достигла 112 000 рублей в месяц. 75% выпускников остаются работать в городе.

В рейтинге лучших юридических вузов по уровню зарплат выпускников Самарский государственный экономический университет занимает 17 место. Средний размер зарплат выпускников, занятых в правовой сфере, за год вырос на 13 000 рублей и составляет сегодня 100 000 в месяц. Остались работать в городе 74% выпускников.

В рейтинг вошли вузы, выпускники которых традиционно востребованы в корпоративном юридическом консалтинге, судебной системе, прокуратуре, адвокатуре, международном праве.

В исследовании принимают участие государственные вузы: классические и профильные юридические университеты.

В качестве источника информации используется база резюме SuperJob (50+ млн резюме) и другие открытые источники. Период сбора данных — 2 месяца до даты выхода рейтинга.

Рассматриваются резюме на соискание линейных и руководящих должностей в сферах корпоративного права, судебной защиты, правового консалтинга, международного права, налогового и таможенного регулирования, юридического сопровождения сделок и проч., размещённые не ранее чем за 365 дней до даты выхода исследования. Выборка для каждого вуза-участника рейтинга — не менее 70 резюме выпускников профильных факультетов указанных годов выпуска, исключая резюме стажеров, младших специалистов, соискателей со стажем работы по специальности менее 1 года. Не менее половины рассматриваемых резюме принадлежат выпускникам, уже нашедшим работу, зарплата на которой соответствует ожиданиям из их резюме.

Зарплата, на которую может претендовать специалист в Москве, соответствует медиане зарплатных ожиданий в резюме. Для выпускников, ищущих работу в регионах, зарплатные ожидания корректируются с учётом региональных коэффициентов SuperJob до уровня московского рынка труда.

Показатель «Оставшиеся в городе обучения» соответствует числу соискателей, которые ищут работу в городе получения образования.

Полный рейтинг юридических вузов по уровню зарплат выпускников 2026: https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/juridicheskie/