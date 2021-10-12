Дмитрий Азаров рассказал, почему не во всех муниципалитетах перешли на дистанционное обучение

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Вопрос о том, почему не все школы губернии перешли на дистанционное обучение Дмитрию Азарову задали во время прямого эфира передачи "Главная тема".

Глава региона пояснил, что в муниципальных образованиях сегодня разная эпидемиологическая ситуация. Есть населенные пункты, где практически нет заболевших.

- Зачем там вводить такие меры, когда угроза минимальна? Сегодня муниципалитеты, главы городов и районов, оценивая ситуацию, принимают эти решения. В каждом муниципалитете есть свои ковид-штабы, - отметил Дмитрий Азаров. – Я - "за" очное образование. Считаю, что передачу знаний от учителя к ученику в прямом личном общении трудно заменить. Но и дистанционное образование сегодня показывает свою эффективность. В нынешней ситуации приоритетом является здоровье детей. А дифференцированные меры как раз говорят о взвешенности и продуманности принимаемых решений. Там, где угроза минимальна – обучение очное.

Дмитрий Азаров сообщил, что там, где было введено дистанционное обучение, за неделю наблюдается снижение количества заболевших детей, передает sova.info.

Фото: pixabay