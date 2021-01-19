Дмитрий Азаров передал работникам образовательных учреждений Самарского региона ключи от 20 новых школьных автобусов

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал работникам образовательных учреждений региона ключи от 20 новых школьных автобусов, которые были приобретены в конце прошлого года, прошли оформление и готовы выйти в свой первый рейс.

Полученные машины будут задействованы на 24 школьных маршрутах.

Всего в прошлом году для образовательных учреждений региона закуплено 55 школьных автобусов. Они соответствуют всем техническим требованиям и позволяют переводить детей безопасно и комфортно.Машины оснащены тахографами и терминалами системы Глонасс, сообщает Департамент информационной политики.

Обновление автопарка сферы образования региона ведется на системной основе. Благодаря усилиям Дмитрия Азарова удается отстаивать интересы Самарской области на федеральном уровне, что дает ощутимый результат. Всего в 2020 году за счет средств федерального бюджета было приобретено 55 автобусов, которые отвечают всем требованиям безопасности при перевозке детей.

«Дети – это самое дорогое, что у нас есть, что нам дано. Их здоровье и безопасность является безусловным приоритетом», – подчеркнул Губернатор. Он выразил уверенность в том, что автобусы не будут простаивать, ведь они дадут возможность перевозить ребят не только на учёбу и домой, но и на спортивные и культурные мероприятия.

Коллективы школ подтвердили: технику очень ждут.

«Наша Тимашевская школа Кинель-Черкасского района является крупным образовательным центром, в состав которого входит 6 структурных подразделений и 2 филиала. В селе Тимашево у школы 2 корпуса – один для учеников начальных классов, а второй – для учащихся 5-11 классов. У нас ежедневно осуществляется подвоз из нескольких населенных пунктов – всего более 130 детей. В нашем распоряжении 7 автобусов, но у одного вышел срок эксплуатации. Новый автобус заменит его и сразу же выйдет на маршрут, – рассказала заместитель директора по комплексной безопасности Вера Пасечникова. – Автобус очень теплый, комфортный, а самое главное – безопасный. Поэтому родители могут не волноваться за своих детей. Наши ученики будут комфортно добираться до школы и домой».

«Дети соскучились по школе, педагоги рады видеть своих ребятишек, дарить им свои знания, свою душу и свое сердце. Хочу поблагодарить всех за такое бережное отношение к детям, за успехи, которые ежегодно демонстрирует наша система образования. Мы постараемся в регионе сделать все, чтобы обеспечить и подтвердить высокие результаты», – отметил Дмитрий Азаров. Он добавил: даже несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией, в региональном бюджете предусмотрены средства на ремонт и переоснащение образовательных учреждений, в том числе – закупку автобусов.

После передачи ключей Глава региона поблагодарил всех водителей за труд: «Спасибо всем водителям, которые каждый день хранят жизни наших детей, создавая условия для их образования, для того, чтобы они были просто успешны и счастливы, для того, чтобы они дарили всем нам свои улыбки».

Закупка школьных автобусов позволяет создать равные условия для гармоничного развития и образования всех учеников, вне зависимости от места их проживания, дает детям возможность реализовать свои таланты и способности. На это нацелены и национальные проекты «Образование» и «Демография», которые реализуются по инициативе Президента России Владимира Путина.

Напомним, только в прошлом году в рамках нацпроектов созданы еще 42 «Точки роста» в 28 муниципалитетах, теперь их 87. Начал работу Центр цифрового образования детей «IT-куб» и еще 21 мини-технопарк, был приобретен мобильный «Кванториум». Кроме того, для создания современной цифровой образовательной среды 101 школа оснащена современным оборудованием. Ведется реконструкция и строительство новых образовательных учреждений. Две новые школы в областной столице – на Пятой просеке и в микрорайоне «Новая Самара» – готовятся принять своих учеников.