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Детские спортивные школы и секции Самары частично возобновят свою работу с 15 ноябр

12 ноября 2021 22:43
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Главным условием организации тренировочного процесса является соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

Такое решение было принято на заседании городского оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в пятницу, 12 ноября. Однако сохранится ряд ограничений.

Главным условием организации тренировочного процесса является соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

Так, организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с предоставлением услуг в сфере физической культуры и спорта с 15 ноября могут проводить занятия с несовершеннолетними гражданами на открытом воздухе. 

Также разрешено проводить индивидуальные занятия с несовершеннолетними на объектах спорта, крытых спортивных сооружениях и иных приспособленных для занятий физической культурой и спортом помещениях. В таком режиме работа продлится до особого распоряжения с учетом актуальной эпидемиологической обстановки в городе.

Кроме того, возобновится тренировочный процесс для спортсменов на этапе совершенствования спортивного и высшего спортивного мастерства, а также для несовершеннолетних членов спортивных сборных команд Самарской области и Российской Федерации.

Профессиональным образовательным организациям необходимо организовать учебный процесс в дистанционном формате. Исключения возможны для обучающихся на выпускных курсах и по профессиональным образовательным программам медицинского и фармацевтического образования. 

Ученики 5-8 и 10 классов продолжают учиться удаленно. При проведении занятий с учащимися 1-4, 9 и 11 классов, а также в детских садах необходимо организовать неукоснительный входной температурный контроль учащихся, воспитанников и педагогических состава. В наличии должны быть средства для обеззараживания рук и устройства для обеззараживания воздуха.

Учреждения дополнительного образования продолжают свою работу в дистанционном режиме за исключением индивидуальных занятий с воспитанниками дошкольных образовательных организаций, учащимися 1-4, 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений без смешения коллективов.

 

Фото:    pixabay

Теги: Самара

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