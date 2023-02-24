Члены поискового отряда следственного управления совместно с представителями поискового отряда «Сокол» провели открытый урок для учащихся школы

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В рамках соглашения, заключенного между следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области и региональным отделением Общероссийского движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России в Самарской области», следственного управления, являющиеся членами поискового отряда совместно с представителями поискового отряда «Сокол», провели открытый урок для учащихся ГБОУ основной общеобразовательной школы № 18 имени Василия Андреевича Мамистрова города Новокуйбышевска Самарской области.

Ученикам рассказали о совместной поисковой работе, ее результатах и достижениях; о жизни мирных жителей в военные годы на оккупированных территориях СССР; подвиге русского народа в годы войны. Особый интерес у ребят вызвали предметы быта советских солдат, военное оружие.