Чернышенко: "Обучение рабочим профессиям привлекает все больше абитуриентов"

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Абитуриенты подали на поступление по программам обучения среднего профессионального образования на 800 тысяч больше заявлений по состоянию на 21 июля, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

"Обучение рабочим профессиям привлекает все больше абитуриентов, а выпускники колледжей и техникумов востребованы у работодателей. Уже сейчас количество поданных заявлений выросло на 800 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Он подчеркнул, что это важный результат, который приближает к достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным – к 2028 году подготовить 1 миллион специалистов и квалифицированных рабочих

Согласно данным пресс-службы, подано уже более 1,7 миллиона заявлений. Приемная кампания в техникумы и колледжи продлится до 15 августа. При этом прием на программы СПО уже третий год составляет 1,2 миллиона человек, а шесть лет назад был 990 тысяч. Так, сегодня контингент в СПО составляет 3,85 миллиона студентов.

Наибольшее количество поданных заявлений на бюджетные места наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском и Пермском краях, Тюменской, Московской и Новосибирской областях, Республике Башкортостан.

Популярностью у абитуриентов пользуются направления "Информационные системы и программирование", "Сестринское дело", "Юриспруденция", "Туризм и гостеприимство", "Лечебное дело", "Преподавание в начальных классах".

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