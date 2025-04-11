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Большие космические игры пройдут в Самарском университете им. Королёва

11 апреля 2025 10:52
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Большие космические игры пройдут в Самарском университете им. Королёва

В воскресенье, 13 апреля, в 9.15 студенты из университетов Приволжского федерального округа соберутся в Самаре для участия в Больших космических играх, посвященных Дню космонавтики!

Студенческим командам из Казанского федерального университета, Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва, Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного технического университета, Медицинского университета "Реавиз", Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского государственного экономического университета, Поволжского государственного университета сервиса и Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва предстоят испытания, с которыми сталкиваются при подготовке к полету настоящие космонавты.

Любители космоса смогут проверить свои интеллектуальные и физические способности, а именно:

  • Проверить эрудицию по истории освоения космоса.
  • Сдать нормы ГТО.
  • Посоревноваться в плавании, стрельбе, сборке и разборка автомата Калашникова.
  • Принять участие игре-симуляторе "Космос – пространство для будущего" – экономической стратегии в реальном времени, где можно управлять космической отраслью (производить ракеты и полезную нагрузку, проводить исследования, собирать ракеты на стартовом столе и, конечно, запускать космические миссии).
  • Принять участие в соревнованиях по робототехнике и киберспорту.
  • Проявить командный дух!

 Место и время проведения:

 Воскресенье, 13 апреля. Начало: 9.15.

Место проведения: Московское шоссе, 34, Самарский университет им. Королёва.

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