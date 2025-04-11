Большие космические игры пройдут в Самарском университете им. Королёва

В воскресенье, 13 апреля, в 9.15 студенты из университетов Приволжского федерального округа соберутся в Самаре для участия в Больших космических играх, посвященных Дню космонавтики!
Студенческим командам из Казанского федерального университета, Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва, Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного технического университета, Медицинского университета "Реавиз", Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского государственного экономического университета, Поволжского государственного университета сервиса и Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва предстоят испытания, с которыми сталкиваются при подготовке к полету настоящие космонавты.
Любители космоса смогут проверить свои интеллектуальные и физические способности, а именно:
Место и время проведения:
Воскресенье, 13 апреля. Начало: 9.15.
Место проведения: Московское шоссе, 34, Самарский университет им. Королёва.