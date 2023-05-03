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Более 9 тысяч учащихся из Самарской области приняли участие в отборе на самый масштабный интеллектуальный турнир России

3 мая 2023 17:48
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Более 9 тысяч учащихся из Самарской области приняли участие в отборе на самый масштабный интеллектуальный турнир России

28 апреля состоялась финальная отборочная игра всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» от Общества «Знание» и «Движения Первых». Свыше 400 тысяч обучающихся поборолись за место в команде своих учебных заведений. От Самарской области в отборе поучаствовали 9275 человек. Первые командные игры пройдут 13 и 20 мая.

В отборочных играх приняли участие школьники и студенты из всех регионов России. Больше всего игроков собрали Чеченская Республика, Воронежская область, Хабаровский край, Краснодарский край и Нижегородская область.

В рамках командного этапа в учебных заведениях пройдут две онлайн-игры 13 и 20 мая. Ссылка на трансляцию ведущего будет доступна в личных кабинетах учителей и обучающихся. Сильнейшие команды попадут в региональные финалы.

Участников ждет несколько форматов вопросов: визуальные, музыкальные и текстовые. Специальные видеовопросы игрокам зададут «знатоки проекта» — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них — писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

«Через формат викторины можно показать связь литературы с историей, филологией и лингвистикой, философией. Отвечая на вопросы, дети учатся находить эти связи и формируют системное мышление, учатся видеть тенденции. Этим умением и славятся писатели. Я очень рад быть среди "знатоков" турнира и хочу пожелать ребятам самого бодрого настроя и успехов. Читайте — это лучшее времяпрепровождение!» — сказал Сергей Лукьяненко.

Напомним, что турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта 2023 г. при поддержке Министерства просвещения РФ. Это один из игровых просветительских форматов от Российского общества «Знание», которые теперь объединены в направление Знание.Игра. Два первых этапа — индивидуальный и командный — проходят на базе образовательных организаций. По итогам состязаний состоятся очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта РФ сразятся в федеральном финале.

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