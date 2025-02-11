Более 3 тысяч школьников Самары приняли участие в акции «Музейный марафон «Интереснее, чем думаешь»

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В Самаре продолжаются мероприятия в рамках общегородской акции «Музейный марафон «Интереснее, чем думаешь».

Каждую среду до мая учащиеся 6-х классов посещают разные школьные музеи. Экскурсии для ребят проводят старшеклассники.

«В самарских школах открыты познавательные музеи, над экспозицией каждого работали не только учителя, но и старшеклассники. Музейный марафон «Интереснее, чем думаешь» помогает детям познакомиться с каждым из музеев и узнать много нового о городе, его жителях и истории России. Большая часть экспозиций посвящена Великой Отечественной войне и вкладу самарцев в Великую Победу. Такие акции действительно помогают воспитывать патриотов своего Отечества, достойную смену сильных и смелых молодых людей, которые любят свою Родину и которым не чужды самые главные человеческие ценности»,

- сказал глава города Самара Иван Носков.

Участвуя в акции, школьники соревнуются между собой за звание «Самая активная школа», а музеи – «Самый интересный школьный музей».

О том, как принять участие в самарской акции «Музейный марафон «Интереснее, чем думаешь» можно узнать у своего классного руководителя или руководства школы.