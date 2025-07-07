Более 1100 медалей «За особые успехи в учении» вручают выпускникам в Самаре

96

В Самаре выпускникам школ вручили медали «За особые успехи в учении» I и II степеней. Торжественные церемонии прошли во всех районах города, а наибольшее количество медалистов в этом году показали Самарский международный аэрокосмический лицей и Самарский медико-технический лицей.

Всего в 2025 году школу в Самаре окончили 4 773 выпускника одиннадцатых классов. В том числе 1 134 из них удостоены медали «За особые успехи в учении» I и II степеней. 72 выпускника из 38 общеобразовательных организаций Самары получили 100 баллов на ЕГЭ.

Напомним, ранее медали «За особые успехи в учении» детям, с отличием освоившим программу среднего общего образования, детям участников специальной военной операции и тем, кто получил наивысшие баллы по результатам ЕГЭ, вручил (https://t.me/adm_samara/32616) глава города Самара Иван Носков.