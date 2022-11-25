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«Билет в будущее»: школьники Самары попробовали себя в профессии лаборант химического анализа

25 ноября 2022 17:00
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Профпроба помогла определиться с выбором её участникам: ребята решили продолжить обучение по направлениям фармацевт, ученый-химик, лаборант химического анализа.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева принял участников проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование». Ученики 8-9 классов МБОУ Школы №102 г.о. Самара выполнили лабораторную работу по титрованию раствора в рамках профпробы «Лаборант химического анализа».

Профессиональную пробу провел молодой талантливый педагог Абдульмянов Алексей Рафикович. Увлеченность профессией преподавателя передалась и ребятам. Определение состава раствора, добавление индикатора и даже расчеты вызвали полный восторг. Химия превратилась из школьного предмета в фундаментальную науку. Профпроба помогла определиться с выбором её участникам: ребята решили продолжить обучение по направлениям фармацевт, ученый-химик, лаборант химического анализа.

«Выбирать профессию увлекательно и просто, если можешь примерить её на себя. Лаборант химического анализа – это почти волшебник. Увлекательный процесс взаимодействия веществ, их превращения можно разгадать, если знаешь их тайны. Профпроба проекта «Билет в будущее» в Самарском университете не только раскрыла для меня практический мир химической науки, но позволила узнать о современных технологиях и оборудовании, которые применяют в лабораториях. Всё-таки химия – наука настоящего и будущего», – поделилась ученица 9 класса Алина Пронюшкина.

«Кем быть? Вопрос почти решен. Проект «Билет в будущее» помог понять, что работа в современных химических лабораториях – это интересно. Фундаментальная химия позволит раскрыть тайны природы и работать на благо людей. Буду выбирать естественно-научный профиль в старшей школе», – сказала ученица 9 класса Альбина Чунаева.

Напомним, проект «Билет в будущее» Министерства просвещения Российской Федерации реализуется в 85 регионах страны и г. Байконур по поручению Президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование», с 2021 года федеральным оператором проекта «Билет в будущее выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Более 650 000 школьников в прошлом году стали участниками проекта, а порядка 80% выпускников 2021 г., успешно применили полученные рекомендации при поступлении.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

 

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