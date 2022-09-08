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Акселерационная программа Самарского университета “Космос для жизни” одержала победу в федеральном конкурсе

8 сентября 2022 14:58
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Всего отбор прошли 83 программы, предложенные вузами из 46 регионов России.

Акселерационная программа Самарского университета им. Королёва "Космос для жизни" одержала победу в конкурсе в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Этот конкурс организован в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" и призван поощрить запуск акселерационных программ и поддержать проектные команды и студенческие инициативы со всей страны для формирования инновационных продуктов.

Всего отбор прошли 83 программы, предложенные вузами из 46 регионов России. Конкурсная заявка Самарского университета им. Королёва дошла до финального этапа и одержала победу. Призеры конкурса получат финансирование для формирования инновационных продуктов в 2022 году.

"В июле мы представили акселерационную программу "Космос для жизни" экспертам проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2022" и получили высокую оценку. А на днях стало известно о нашей победе в конкурсном отборе на получение гранта из федерального бюджета. Акселератор "Космос для жизни" призван объединить все научные направления университета и обеспечить интеграцию инженерных, естественно-научных и социально-гуманитарных исследований, - отметил Владимир Богатырёв, ректор Самарского университета им. Королёва. - На средства гранта мы сможем обучить более 300 студентов и поддержать более 50 студенческих стартап-проектов. Я благодарен за поддержку нашим партнерам в этом проекте - ПАО "РКЦ "Прогресс", ПАО "ОДК-Кузнецов", ПАО "Авиакор-авиационный завод", НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".

Программа, предложенная Самарским университетом им. Королёва, представляет собой бесплатный бизнес-акселератор для студентов университета. Приглашенные эксперты, менторы и бизнес-трекеры помогут запустить молодым людям свой стартап-проект, независимо от предложенной сферы - от искусственного интеллекта и VR до новых материалов. В рамках обучения стартап-команды (от 3 до 7 человек) будут сформированы с нуля.

"Мы очень рады победе в таком масштабном проекте. Стартап-центр Самарского университета им. Королёва усилит качество подготовки проектов на различных уровнях вхождения в акселерационную программу, - добавила Елена Морозова, директор Стартап-центра университета. - Мы намерены привлекать лучших менторов, трекеров и экспертов для оценки качества и уровня продвижения проектов. А дополнительное финансирование позволит доукомплектовать оборудованием площадку, на которой будет реализовываться акселерационная программа. Мы верим, что наши проекты войдут в число тех компаний, которые позволят повысить технологический суверенитет страны".

Стартап-центр Самарского университета им. Королёва уже приступил к реализации акселерационной программы. Участие в ней смогут принять все желающие студенты Самарского университета им. Королёва. Программа, рассчитанная на три месяца, стартует 12 сентября и завершится 4 декабря 2022 года. Заявки на участие в ней уже принимаются, регистрация открыта до 11 сентября включительно, сообщает пресс-служба Самарского университета.

 

Фото:   пресс-служба Самарского университета

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