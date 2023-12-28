Африка победила: в Самарском политехе прошел турнир «Дружба народов СамГТУ»

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Самарский политех в четвертый раз провел ежегодный турнир по мини-футболу для иностранных студентов «Дружба народов СамГТУ». Цель состязания, объединяющего политеховцев разных национальностей, – укрепить дружеские отношения между ними.

В турнире приняли участие восемь команд по пять человек: четыре полевых игрока и вратарь. В первой группе были представлены команды Казахстана, Таджикистана, сборной Африки и Египта, во второй – Морокко, сборной Латинской Америки и Камеруна, Туркменистана, профкома СамГТУ.

Турнир продолжался три дня. Победителем стала сборная Африки. Одним из лучших игроков стал участник выигравшей команды Барри Арона.

– В Самарском политехе учится много иностранных студентов, которым подобные соревнования интересны, – говорит Владислав Ракитин, доцент кафедры «Физическое воспитание и спорт». – Они собирают полные трибуны зрителей, которые приходят посмотреть на зрелищную игру и поболеть за команды своих стран. Надеемся, у нас получится закрепить традицию ежегодного проведения турнира и привлечь к нему еще больше внимания студентов.

Вообще в Самарском политехе спорт – неотъемлемая часть студенческой жизни. Наш университет уже на протяжении 22 лет удерживает титул чемпиона в универсиаде Самарской области. К слову, 9 декабря на Всероссийских соревнованиях по боксу среди мужчин и женщин на призы Героя России Олега Лобунца в Ульяновске серебряные медали завоевали студент института нефтегазовых технологий Артем Тамразян (в весовой категории 54 кг) и Вусал Сафаров (свыше 92 кг) из новокуйбышевского филиала университета. Кроме того, в конце ноября – начале декабря спортсмены Политеха отличились и в других видах спорта. На чемпионате и первенстве ПФО по пауэрлифтингу, прошедшем в Чебоксарах, студент института автоматики и информационных технологий (ИАИТ) Иван Быков завоевал первое место, а Константин Агафонов с факультета инженерных систем и природоохранного строительства – второе. Еще один представитель ИАИТ Денис Соловьев выполнил норматив кандидата в мастера спорта.