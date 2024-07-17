73% пересдававших ЕГЭ школьников добились повышения баллов

117

Порядка 73% российских школьников, которые воспользовались правом пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов, улучшили свои результаты. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Предварительный анализ показал, что 73% сдавших ЕГЭ в дополнительные дни повысили свой результат", – рассказал он в интервью РИА Новости​​​, отметив, что результаты экзамена у 9% пересдававших экзамен выпускников не изменились.

Музаев также указал, что у Рособрнадзора нет планов по отмене аннуляции первого результата ЕГЭ, если выпускник воспользовался правом пересдачи одного из предметов.

"Всем школьникам было дано право участвовать в пересдаче. <...> Превращать экзамен в лотерею с выбором лучшего результата не нужно ни выпускникам, ни системе образования", – сказал он.

В феврале президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил дать возможность выпускникам пересдать ЕГЭ по одному из предметов, пишет Смотрим.