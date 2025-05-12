49% самарцев считают, что английский язык полезен для их карьеры

104

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, в том числе родители несовершеннолетних детей.

49% самарцев считают, что английский язык является ключом к их карьерному успеху. Каждый девятый (11%) полагает, что китайский может сыграть важную роль в их профессиональном развитии. Причем мужчины о пользе владения языком Поднебесной говорили чаще, чем женщины. Арабский и немецкий языки упоминались гораздо реже (1—2% голосов опрошенных). 20% отмечают, что иностранный язык в его работе не нужен.



54% родителей уверены, что знание английского будет самым полезным для будущего их детей, 26% — китайского. По 3% уверены, что нужно изучать немецкий, арабский или испанский языки. Еще 2% упомянули другие варианты. 7% родителей считают, что их детям иностранные языки не понадобятся.



Время проведения: 21 апреля — 5 мая 2025 года