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Уже 20 апреля пройдет Тотальный диктант — 2024, и мы хотим рассказать, как будет организована наша акция, какие активности ждут вас и участников, а также делимся полезными ссылками, которые могут пригодиться в работе.



Начнем с главного. Автором текста Тотального диктанта — 2024 стала прозаик, эссеист, редактор и журналист Анна Матвеева. 20 апреля она прочитает текст в столице нашей акции — Томске. Именно этот город был выбран решением жюри на нашей ежегодной XII Международной научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке». Главной площадкой в столице диктанта станет конгресс-центр «Рубин». В Томске будут организованы еще две площадки, где диктант напишут участники с нарушениями зрения, слуха и маломобильные участники, а также площадка теста TruD для иностранных студентов.

Регистрация участников Тотального диктанта стартовала 10 апреля. Сейчас для регистрации открыты более 1300 площадок по всему миру, где можно будет написать диктант. Традиционные площадки Тотального диктанта — вузы, школы, библиотеки, музеи и концертные залы. Более 200 площадок примут участников в Москве. Москвичи смогут написать диктант в библиотеках, школах, вузах, музеях, фуд-моллах и торговых центрах.



Помимо посещения главной площадки автором текста, в Томске состоятся и другие уникальные для Тотального диктанта мероприятия. В столице акции пройдут «Тотальные недели» — мероприятия, которые посвящены языку, литературе и коммуникации. Они будут представлены не только томскими экспертами, но и другими просветителями. Мероприятия включают в себя лекции, интенсивы, показы фильмов, развлекательные выступления и детский квест. Главная идея этих мероприятий — создать сообщество просветителей, которые во время «Тотальных недель» покажут участникам акции, что язык и литература — это интересно и многогранно, что они пронизывают все сферы нашей жизни и окружают везде, а филологи и писатели — крутые ребята. Программа будет разбита по блокам «Язык», «Литература» и «Коммуникация». «Тотальные недели» — это новый для Тотального диктанта формат, который преследует идею создать просветительскую инфраструктуру и сообщество.



Еще одно нововведение этого года: ВКонтакте стала официальной соцсетью Тотального диктанта. Эксклюзивно на ее платформе пройдут онлайн-трансляции и просветительские мероприятия, а также 20 апреля состоится онлайн-марафон всероссийской акции по проверке грамотности. Кроме того, участники Тотального диктанта, которые получат оценку «отлично», станут обладателями персональных NFT-дипломов, которые можно показать в своем профиле соцсети ВКонтакте.



Как и в предыдущие годы, география Тотального диктанта охватывает весь мир. Акция в 2024 году пройдет на шести континентах и охватит 19 часовых поясов. На территории России в акции примут участие жители 77 регионов в более чем 600 населенных пунктах. За рубежом Тотальный диктант пройдет в 43 странах и 81 городе.

За границей принять участие в акции можно будет в следующих государствах: Абхазии, Австралии, Австрии, Азербайджане, Аргентине, Армении, Беларуси, Бельгии, Германии, Греции, Грузии, Египте, Индии, Испании, Италии, Казахстане, Камбодже, Канаде, Кипре, Китае, Коста-Рике, Кыргызстане, Мальте, Марокко, Молдове, Монголии, Мьянме, ОАЭ, Польше, Португалии, Сербии, США, Таджикистане, Таиланде, Турции, Узбекистане, Финляндии, Франции, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции, ЮАР. Больше всего площадок за рубежом будет в Узбекистане, Казахстане и Черногории: в этих странах участники смогут написать диктант в 10, 9 и 5 локациях соответственно. В очередной раз Тотальный диктант напишут на станциях «Мирный», «Прогресс», «Новолазаревская» и «Восток» в Антарктиде.



Среди диктующих в этом году — Ольга Серябкина, Юлия Савичева, Елизавета Арзамасова, Арина Шарапова, Евгений Чебатков, Яна Чурикова, Юлия Паршута, Виктор Добронравов, Анастасия Мельникова, Антоха МС, Алексей Блинов, Андрей Ургант, Евгений Водолазкин, Михаил Боярский, Борис Смолкин, и другие. Узнать, на какой площадке будет диктовать любимая звезда, можно на нашем сайте totaldict.ru. Кроме того, принять участие в диктанте можно и онлайн.



Напоминаем, что 20 апреля состоится и наш традиционный онлайн-марафон. Он включит в себя трансляцию диктанта, лекции о русском языке и литературе, прямые включения из городов проекта, встречи со звездными гостями и многое другое. Традиционно все участники могут присоединиться к онлайн-марафону в официальной группе Тотального диктанта ВКонтакте и поучаствовать во всемирной акции по проверке грамотности онлайн.



Онлайн-марафон Тотального диктанта — 2024 стартует 20 апреля в 7:30 утра по Москве и продлится до полуночи. Среди гостей стендап-комик, телерадиоведущий, актер озвучивания, ведущий телеграм-канала CHBTKV, соведущий подкаста «История на ночь» Евгений Чебатков; прозаик, эссеист, редактор, автор текста Тотального диктанта — 2024 Анна Матвеева; архитектор, руководитель архитектурно-производственного бюро Concrete Jungle Феликс Машков, а также ученые, писатели, филологи и многие другие.

Кроме того, в день Тотального диктанта, 20 апреля, ​для людей, изучающих русский язык как иностранный или неродной, пройдет традиционный тест TruD. Он состоит из 10 интересных и познавательных заданий, разработанных экспертами русского как иностранного (РКИ) на основе оригинального текста диктанта. ​​Тестирование пройдет в 119 городах 34 стран, среди которых Абхазия, Австралия, Армения, Бангладеш, Беларусь, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Китай, Малайзия, Мексика, ОАЭ, Польша, Россия, Сирия, Сингапур, США, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Франция, Хорватия, Швейцария, Южная Корея, Южно-Африканская Республика, Эфиопия. Зарегистрироваться для участия в тесте можно по этой ссылке: https://trud.totaldict.ru/.



В этот же день со взрослыми адаптированный детский диктант смогут написать и дети более чем в 16 городах России и в зарубежье. Среди площадок, на которых пройдет детский диктант, — Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Березовский Свердловской области, ФТ «Сириус», Чита, Кстово, Нови-Сад, Кондрово, Новоалтайск, Улан-Удэ, Качканар, Паттайя, Омск, Москва, Ивантеевка, Аликанте и другие. Уточнить информацию о площадках проведения детского Тотального диктанта можно на сайте totaldict.ru.



Также в некоторых регионах пройдет и ежегодный «Тот.Язык» — мероприятие, в рамках которого отрывок текста Тотального диктанта можно написать на языке национальных диаспор. В 2024 году «Тот.Язык» пройдет на следующих языках: аварский (Махачкала), агульский (Махачкала), армянский (Ростов-на-Дону), белорусский (Москва), вепсский (Ленинградская область., г. Лодейное Поле), каракалпакский (Нукус, Узбекистан), марийский (Йошкар-Ола), немецкий (Томск), осетинский (Ростов-на-Дону), селькупский (Томск), табасаранский (Махачкала), татарский (Томск), удмуртский (Ижевск), узбекский (Нукус, Узбекистан), чувашский (Чебоксары). Уточнить информацию о площадках проведения «Тот.Языка» можно на сайте totaldict.ru.



До старта Тотального диктанта осталось совсем немного, поэтому важно подготовиться заранее. Напоминаем, что уже сейчас участники нашей акции могут пройти бесплатные очные и онлайн-курсы по подготовке к диктанту.



Друзья! Тотальный диктант давно перестал быть акцией одного дня. Он начинался с небольшой группы новосибирских студентов, а спустя 20 лет разросся до международного масштаба. Мы целый год проводили мероприятия, работали над ростом грамотности россиян, придумывали новые активности и переживали трудности. Тотальный диктант — это не просто акция, а огромная команда удивительных людей, которые создают праздник грамотности.