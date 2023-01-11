В Тольятти пройдет автограф-сессия участников Гонки Чемпионов

110

В пятницу 13 января в ТРК «Парк Хаус» города Тольятти пройдет автограф-сессия участников 25 Гонки Чемпионов. Любой желающий сможет взять автограф и сделать фотографию с лучшими гонщиками нашей страны. Виталий Петров, Аркадий Цареградцев, Кирилл Ладыгин и другие участники Гонки Чемпионов ждут встречи с болельщиками!



Всех любителей автомобильного спорта приглашают с 18.00 до 19.00 (время тольяттинское) в зону главной сцены, расположенную на втором этаже торгово-развлекательного комплекса. Вход на мероприятие свободный.



Напоминаем, что 14 января 2023 года в 10.00 на полигоне АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка состоится 25 Юбилейная Гонка Чемпионов, в этом году она пройдет в совершенно новом и уникальном формате.



На площадке соберутся сильнейшие гонщики страны, чемпионы России в различных дисциплинах автомобильного спорта, пилоты с мировым именем. Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров, чемпион страны по дрифту Аркадий Цареградцев, 8-кратный победитель Гонки Чемпионов, пилот LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин и многие другие за рулем LADA Vesta NG разыграют между собой трофей «Серебряная ладья».



Организаторы приглашают всех желающих на гонку поболеть за спортсменов. Билеты можно приобрести на сайте lada-sport.ru.



В этом году в честь Юбилея Гонки Чемпионов гостей ждет насыщенная праздничная программа: русские забавы (шуточные эстафеты- гигантский хоккей, перетягивание каната и т.д.), фотозона с хаски и катание на собаках (одна упряжка с 2-ми собаками), аэробейсболл, кольцеброс, мастер-класс по разбитию ледяных фигур (внутри льда подарок каждому участнику), ледяная горка с катанием на ледянках и тюбингах, ростовые куклы на ходулях.

Фото: пресс-служба правительства СО