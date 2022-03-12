В Тольятти со стройплощадки убрали опасный башенный кран

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На строительной площадке в Тольятти нашли опасный башенный кран. Он располагался на территории застройщика-банкрота — ИК «ЖИГУЛИ» — на улице Автостроителей. Убрать многотонную технику удалось только после вмешательства прокуратуры.

— Проверка выявила нарушения при эксплуатации башенного крана. Его нахождение на строительной площадке могло привести к негативным последствиям и создавало угрозу для жизни и здоровья людей, — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуроры приняли необходимые меры реагирования, после чего нарушения устранили. Кран демонтировали и вывезли со стройплощадки. Теперь жителям ближайших домов ничего не грозит, пишет Самара-КП.