В Тольятти продолжаются рейды по предупреждению происшествий на водных объектах в зимний период 

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С целью предупреждения происшествий на водных объектах в зимний период инспекторами тольяттинского отделения Центра ГИМС совместно с сотрудниками Центра гражданской защиты Тольятти, Департамента общественной безопасности администрации города и Управления МВД Тольятти проведен очередной рейд локального оповещения населения с использованием подвижного пункта оповещения.

Информация предупредительного характера из автомобиля оповещения прозвучала на набережной 8-го квартала и в Центральном районе Автограда. Эти места являются наиболее популярными для любителей рыбной ловли и прогулок по льду.

«Цель данного мероприятия - предотвращение происшествий на водных объектах города Тольятти в зимний период времени. В рамках мероприятия мы проводим профилактические беседы с отдыхающими, гуляющими, рыбаками, которых встречаем на пути, раздаем им памятки безопасности», - рассказал руководитель тольяттинского инспекторского отделения Центра ГИМС Вячеслав Галкин, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО