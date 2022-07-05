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В Тольятти организовали масштабное мероприятие ко Дню ветеранов боевых действий

5 июля 2022 19:44
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В Тольятти организовали масштабное мероприятие ко Дню ветеранов боевых действий

1 июля отмечается День ветеранов боевых действий и ежегодно по всей стране проводятся акции и мероприятия в честь военнослужащих и сотрудников силовых ведомств страны, исполнявших воинский и служебный долг во время локальных войн и вооруженных конфликтов. Одним из таких мероприятий стала масштабная концертная программа, организованная представителем Общественного совета при У МВД России в городе Тольятти Сергеем Аввакумовым.

В фойе культурного центра «Автоград» гостей встречал представитель Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти руководитель Военно-Исторического клуба «Патриоты» Сергей Аввакумов. Здесь же, была выставлена экспозиция техники и вооружения военных лет. Участники клуба «Патриоты» с удовольствием рассказывали присутствующим об истории и предназначении экспонатов.

Более 1200 человек собрались в зале культурного центра «Автоград» - гости и жители города Тольятти, пенсионеры МВД и Министерства обороны, действующие сотрудники, родители и друзья погибших при защите Родины, представители исполнительной и законодательной власти.

Почти 30 авторов и исполнителей военных и патриотических песен выступили со сцены культурного центра и все присутствующие в зале подпевали слова знакомых и любимых композиций.

Олеся Буторина старший лейтенант полиции инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 22 У МВД России по г. Тольятти, лауреат конкурса МВД «Щит и Лира» исполнила песню «Россия – это мы».

Концертные номера сопровождались бурными аплодисментами и эмоциональной поддержкой выступающих артистов.

Весь зал стоя аплодировал, когда представители клуба «Патриоты» вручали цветы присутствующим матерям тольятинцев, погибших защищая Родину. После чего весь зал застыл в минуте молчания.

Специальные гости – Народные артисты Владимир Новиков и Александр Пашутин прочли стихи и исполнили песни наполненные любовью к Родине. Сказав «спасибо», поклонились матерям, потерявшим своих сыновей и поблагодарили Сергея Аввакумова и членов клуба «Патриоты» за то, что чтут память погибших, хранят воспоминания о них и помогают семьям.

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов, обращаясь со сцены к присутствующим, отметил, что представитель Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти руководитель патриотического клуба «Патриоты» Сергей Аввакумов человек с активной жизненной позицией, который прикладывает не мало усилий в патриотическое воспитание молодежи и делает все возможное для того, что бы о подвиге солдат помнили сегодняшние мальчишки и девчонки и вручил Сергею Степановичу благодарственное письмо Председателя Общественной палаты Самарской области Виктора Сойфера.

Со словами огромной благодарности за системную работу по патриотическому воспитанию молодёжи, за такие важные и нужные людям проекты, за большой вклад в работу с подрастающим поколением и сохранение исторической памяти обратилась к Сергею Аввакумову и членам клуба «Патриоты» депутат Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева.

В завершении торжественного мероприятия все участники концертной программы пожелали всем присутствующим благополучия, спокойствия, здоровья, счастья и мирного неба над головой, а Владимир Колосов при поддержке всего зала исполнил гимн патриотического клуба «Патриоты».

Воодушевленные полученными эмоциями и встречами с боевыми товарищами гости торжественного мероприятия еще долго общались и делали совместные памятные фотографии.

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