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В настоящее время в Тольятти реализуется комплекс дополнительных мер поддержки, направленных на привлечение молодых специалистов, а также иногородних кадров на работу в учреждениях бюджетной сферы города.
В Тольятти медикам и педагогам разрешили приватизировать служебное жилье
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В Тольятти медикам и педагогам разрешили приватизировать служебное жилье

10 июня 2024 14:56
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В настоящее время в Тольятти реализуется комплекс дополнительных мер поддержки, направленных на привлечение молодых специалистов, а также иногородних кадров на работу в учреждениях бюджетной сферы города.

На очередном заседании Думы г.о. Тольятти депутаты поддержали инициативу главы города Николая Ренца о наделении работников бюджетной сферы правом приватизировать служебные квартиры специализированного муниципального жилфонда. Решение, принятое народными избранниками, распространяется, в первую очередь, на иногородних специалистов учреждений здравоохранения и образования, приглашённых для работы в тольяттинских больницах, поликлиниках, школах и детских садах.

Как сообщила руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации г.о. Тольятти Инна Сорокина, в настоящее время работникам бюджетной сферы предоставлено в общей сложности 164 квартиры специализированного муниципального фонда. В числе получателей служебного жилья – медики, педагогические работники, а также работники культуры, физической культуры и спорта. Жилые помещения заняты работниками по договорам социального найма. Вместе с тем, принятое в г.о. Тольятти решение наделяет таких пользователей муниципального специализированного жилья правовом оформлять служебные жилые помещения в собственность.

Среди условий, которым должен соответствовать претендент на приватизацию служебной квартиры – наличие гражданства РФ в течение 5-ти лет и более; общий стаж работы в муниципальных либо государственных учреждений – не менее 10-ти лет; нахождение в трудовых отношениях с организацией, ходатайствующей о согласии на приватизацию – не менее 5-ти лет; проживание в жилом помещении – не менее 10-ти лет; отсутствие задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг и др.

В настоящее время в Тольятти реализуется комплекс дополнительных мер поддержки, направленных на привлечение молодых специалистов, а также иногородних кадров на работу в учреждениях бюджетной сферы города. В том числе, для студентов-медиков предусмотрена стипендия из средств городского бюджета, а действующим медицинским работникам, помимо предоставления служебного жилья, выплачивается компенсация за наём жилых помещений.

- Я рад, что городская дума поддержала нашу инициативу в вопросе предоставления жилья медицинским работникам и педагогам с последующим правом его приватизации. Прямо могу сказать, что в Самарской области, да и в целом по России крайне мало городов и районов, которые предусмотрели у себя такую меру социальной поддержки. Понятно, что весь кадровый дефицит в социальных отраслях мы за счёт этого не закроем, но, тем не менее, я не сомневаюсь, что при прочих равных возможность приватизации служебного жилья станет для Тольятти, своего рода, бонусом при принятии иногородними специалистами решения о трудоустройстве, - отметил Николай Ренц.

 

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тольятти

Теги: Тольятти

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