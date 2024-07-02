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В Шенталинском районе прошла III региональная спартакиада работников МФЦ Самарской области

2 июля 2024 13:08
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В Шенталинском районе прошла III региональная спартакиада работников МФЦ Самарской области

Команда МАУ «МФЦ» г.о.Тольятти во второй раз в числе призеров областной спартакиады МФЦ.

27 июня в м.р.Шенталинский состоялась III региональная спартакиада работников МФЦ Самарской области.

Более 100 человек от коллективов МФЦ региона прибыли в Шенталу на спортивное мероприятие. МАУ «МФЦ» Тольятти   представила команда «Оранжевое лето».

На торжественном открытии спортсменов приветствовали глава м.р.Шенталинский Александр Лемаев, директор Уполномоченного МФЦ Павел Синёв и директор МФЦ м.р.Шенталинский Алексей Марченко.

Программа спартакиады включила в себя 10 соревнований в личном и командном зачете: эстафета, прыжки в длину, дартс и прочие состязания. В соревнование вошли этапы в которых важно было показать свою высокую физическую подготовку. Часть заданий требовала от участников не только проявления смекалки, но слаженной работы в команде, умения взаимодействовать и помогать друг другу.

На всех этапах соревнований наша команда вела ожесточенную борьбу с конкурентами за право стать лидерами! «Оранжевое лето» показала лучший результат и победила, заняв 1 место!

Впервые спартакиада МФЦ Самарской области состоялась в 2022 году в м.р. Нефтегорский. В прошлом году площадкой проведения спартакиады стал Тольятти. Среди пятнадцати команд участников, «Оранжевое лето» поднялась на 3 ступень пьедестала почета. 2024 год принес команде МАУ «МФЦ» неоспоримую победу!

Спартакиада стала настоящим праздником профессионального единения и спорта! Курс на здоровый образ жизни и систематические занятиям физической культурой взят! МАУ «МФЦ» Тольятти ждут новые победы! 

В будущем 2025 году Спартакиада работников МФЦ самарской области стартует в м.р.Красноярский!

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