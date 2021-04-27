В последнее время подрывная деятельность Махлая и его подручных в России достаточно резко активизировалась

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Отношения между Россией и США сегодня, вероятно, находятся в низшей точке со времен холодной войны. В ответ на якобы имевшее место вмешательство в американские выборы и хакерские атаки со стороны России США объявили об очередном пакете санкционных мер, а также пообещали действовать другими, менее заметными способами. По мнению экспертов, одним из таких способов может быть лишение России контроля над стратегическим сырьем, передает tltpravda.ru.

Такая угроза вполне реальна, потому что связей между США и некоторыми российскими предприятиями куда теснее, чем может показаться на первый взгляд. Взять, к примеру, ПАО «Тольяттиазот», крупнейший в стране производитель аммиака. В советское время он был построен американской фирмой Occidental Petroleum, а потом в течение двух десятилетий по условиям соглашения ТоАЗ поставлял свою продукцию в США. В начале 90-х актив постигла незавидная судьба многих крупных предприятий советской эпохи – он был незаконно захвачен «красным директором» Владимиром Махлаем. В 2005 году Махлай сбежал в Великобританию от уголовного преследования по статьям о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, но продолжал руководить предприятием из-за границы. В 2011 году сын Махлая Сергей обманом отобрал у него большую часть активов, включая ТоАЗ, и лишил должности президента «Тольяттиазота».

И вот здесь начинается самая интересная часть истории. Сергей с 1994 года живет в США и является гражданином этой страны. Это значит, что в какой-то момент своей жизни он принес такую присягу: «Торжественно, свободно и без оговорок я настоящим под присягой отказываюсь от всякой верности какому-либо иностранному государству. С этого дня я верю Соединенным Штатам Америки. Я обещаю поддерживать, уважать и хранить верность Соединенным Штатам, их Конституции и законам». Более того, есть все основания предполагать, что Махлай-младший куда теснее связан с американским государством и его спецслужбами, чем среднестатистический гражданин этой страны. На это указывает, в частности, наличие у него нескольких паспортов на разные имена – George Mack, Serge Makligh. Зачем обычному законопослушному бизнесмену несколько паспортов с разными именами?

Но Махлай – не обычный бизнесмен. Отобрав завод у своего отца, он не только не прекратил проворачивать схемы с выводом прибыли путем продажи продукции по заниженным ценам подставным офшорным компаниям, но и существенно расширил их. Это привело к возбуждению в 2012 году уголовного дела по ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По ней два года назад Махлай вместе с отцом и еще тремя подельниками – экс-гендиректором ТоАЗа Евгением Королевым, а также швейцарцами Эндрю Циви и Беатом Рупрехтом-Ведемайером – был заочно приговорен к реальным срокам лишения свободы. Их также обязали выплатить в общей сложности 87 млрд руб. потерпевшим от мошенничества. Выводились из ТоАЗа не только деньги, но и наиболее ликвидные активы – так более 10 лет назад тайком от остальных акционеров руководство ТоАЗа вывело в ООО «Томет» наиболее ликвидные активы завода – агрегат аммиака №7 и все производство метанола.

Сейчас Махлай также проходит обвиняемым по уголовным делам о даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ), организации и участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и неуплата налогов (ст. 199 УК РФ). Взятку доверенные лица из группировки Махлая пытались дать не кому-нибудь, а судьям Верховного суда РФ за отмену решения нижестоящих инстанций по доначислению ТоАЗу недоплаченных налогов. То есть, все дела в преступной карьере Махлая имеют четкую связь между собой, и общая картина организации преступной деятельности вырисовывается вполне четкая.

Наверняка и американцам хорошо известно, кого они пригрели на своей территории и кого защищают от экстрадиции. Но зачем американцам мошенник и коррупционер, уклоняющийся от налогов? Американское законодательство довольно жестко относится к подобным деяниям. Но они не только не арестовывают и не экстрадируют его, но и дают ему несколько паспортов, а также помогают разными другими способами. Это может свидетельствовать о том, что спецслужбы США используют Сергея Махлая в агента или доверенного лица для ведения подрывной деятельности на территории России.

Связь между Махлаем и американскими спецслужбами прослеживается уже через одно рукопожатие. Осужденный вместе с ним два года назад за мошенничество Эндрю Циви – владелец Ameropa AG, которой принадлежал ныне ликвидированный офшор Nitrochem Distribution AG, покупавший продукцию ТоАЗа по заниженным ценам. Одним из руководителей головного офиса компании Ameropa, отвечающим за финансы, работает Майкл Спиритус, сын кадрового офицера ЦРУ Алана Спиритуса. Иными словами, со стороны западных компаний вывод прибыли в офшоры из ТоАЗа курирует непосредственно ЦРУ.

Когда в 2013 году на территории ТоАЗа и «Томета» следственные органы проводили обыски в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, то, что они обнаружили, привело их в шок. На территории ТоАЗа, напомним, закрытого режимного объекта, работал и проживал (!) гражданин США Дональд Кнапп. Наверное, американские правоохранители сильно удивились бы, если бы на американском закрытом предприятии нашли проживающего там непонятного гражданина из России. Выяснилось, что Кнапп работал на ТоАЗе вице-президентом по экономике и финансам. Но почему из этого надо было делать тайну и селить на заводе? Неужели нельзя было снять иностранному топ-менеджеру квартиру или даже коттедж? Очевидно, конспирация была важнее. Потому что совершенно очевидно, что на заводе Кнапп заведовал не только экономикой и финансами (то есть, выводом средств в офшоры), но и выполнял функцию «смотрящего» за хозяйством Махлая от кураторов из ЦРУ.

В последнее время подрывная деятельность Махлая и его подручных в России достаточно резко активизировалась. В СМИ на деньги Махлая была развернута кампания по дискредитации членов правительства и глав госкорпораций, которых обвинили ни много ни мало как в подготовке государственного переворота в России.

Кроме того, Махлаем была предпринята попытка обанкротить ООО «Томет», являющееся хранилищем для выведенных с ТоАЗа активов, а также еще одним источником вывода средств на офшорные счета Махлая и американских спецслужб для финансирования подрывной деятельности в России. На эти деньги в том числе и была развернута эта кампания в СМИ по дискредитации членов действующего правительства РФ.

Для того, чтобы не выпускать из рук «Томет» и не лишаться этого источника финансирования, в сентябре 2020 года ТоАЗ по указанию Махлая подал иск о банкротстве «Томета». Поскольку «Томет» – один из крупнейших производителей метанола в России, пропажа его активов в очередных офшорах могла бы привести к серьезным проблемам в снабжении российских предприятий важнейшим сырьем. Как минимум, это привело бы к серьезному росту цен на метанол.

Однако Арбитражный суд Самарской области не позволил провернуть эту аферу и ввел на «Томете» сначала процедуру наблюдения, а затем и конкурсное производство. В апелляции решение было поддержано 11-м арбитражным апелляционным судом в Самаре, а затем и в кассационной инстанции – Арбитражным судом Поволжского округа. При этом все три судебные инстанции испытывали со стороны Махлая и его подручных мощное коррупционное давление, чтобы отменить введение в «Томете» процедуры наблюдения и обанкротить его по собственному сценарию. Но все попытки подкупа провалились, суды остались на стороне закона.

Теперь Махлай, очевидно, будет пытаться оспорить решение судов о введении в Верховном суде РФ, и, вероятно, уже согласовал с кураторами из ЦРУ очередную попытку подкупа судей. Сейчас посредники Махлая ведут активную работу по поиску контактов в ВС, которые помогли бы ему «решить» вопрос в верховной инстанции в свою пользу.

Кстати, подобная попытка со стороны Махлая уже предпринималась ранее. В 2015 году Александр Попов, председатель правления принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка через посредников пытался на американские доллары купить решение Верховного суда РФ об отмене доначисленных ТоАЗу налогов. Однако попытка эта провалилась, несмотря на все старания заговорщиков. Попов был арестован, а дело получило широкий резонанс.

Понятно, что «Томет» был лишь репетицией перед основным действом – захватом куда более крупного и важного ТоАЗа. Это крупнейший в России производитель аммиака, стратегического сырья для производства минеральных удобрений. Очевидно, что американской администрации не нравятся успехи России на глобальном сельскохозяйственном рынке, поэтому они не упустят возможности нанести по продовольственной безопасности нашей страны болезненный удар. А Махлай, затаивший на Россию страшную обиду, будет рад им в этом помочь. Вот только получится ли у него что-нибудь – большой вопрос. Махлай уехал из России в 90-х и, похоже, полон уверенности, что с тех пор в стране ничего не изменилось. Но сегодня уже нельзя просто так воровать продукцию, не платить налоги, игнорировать судебные решения или нести взятки в суды. Возможно, Махлаю пора подумать о том, чем еще он может быть полезен своим американским покровителям, если из плана по лишению России стратегического сырья ничего не выйдет.