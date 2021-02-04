Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%

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По информации Центра занятости населения г. Тольятти, численность безработных граждан на 4 февраля 2021 г. составила 12566 чел., из которой 59,3% приходится на женщин, 21,0 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 10,2 % - граждан предпенсионного возраста. 2,8 % - уволенные по сокращению штата. 2,9 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 1637 чел., из которых трудоустроено 721 чел. Получили статус безработного 1358 чел.

С начала года оказано государственных услуг по профессиональной ориентации 1155 горожанам, по психологической поддержке – 74 чел, по социальной адаптации – 60 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 3,15%.

На 04.02.2021 г. 22 предприятия городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое).

488 чел. заняты неполную рабочую неделю, 375 чел. находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 8137 работниках из которой 62,9 % - вакансии для рабочих.

Напряженность на рынке труда составила 1,6 чел. на 1 свободное рабочее место.

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