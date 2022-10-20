Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 0,75%

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По информации Центра занятости населения г. Тольятти, численность безработных граждан на 20.10.2022 составила 2950 чел., из которой 62,3 % приходится на женщин, 11,7 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 15,4 % - граждан предпенсионного возраста. 5,9 % - уволенные по сокращению штата. 5,1 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

С начала года обратились в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 12579 чел., трудоустроены 8887 чел. Получили статус безработного 6504 чел.

С начала года оказано государственных услуг по профессиональной ориентации 10811 горожанам, по психологической поддержке – 1760 чел., по социальной адаптации – 1769 чел. Направлено на профессиональное обучение 984 чел. Назначена досрочная пенсия 35 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,75 %.

На 20.10.2022 59 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое), в отпусках без сохранения заработной платы.

1578 чел. заняты неполную рабочую неделю, 5603 чел. находятся в простое по вине работодателя, 158 чел. – в отпусках без сохранения заработной платы.

Предприятия и организации заявили о потребности в 9393 работниках, из которой 63,2 % - вакансии для рабочих.

Напряженность на рынке труда составила 0,4 чел. на 1 свободное рабочее место.