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Третий Всероссийский инжиниринговый Форум-2021 пройдет в Тольятти

14 сентября 2021 15:36
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Форум посвящен основным направлениям развития индустрии инжиниринга в отраслях топливно-энергетического комплекса.

1-2 октября на площадке технопарка «Жигулевская долина» состоится Третий Всероссийский Форум, посвященный основным направлениям развития индустрии инжиниринга в отраслях топливно-энергетического комплекса. Событие стало ежегодным после успешно проведенной Первой инжиниринговой конференции Самарской области в 2019 году. 

«Инжиниринг сегодня – это тот инструмент, который способствует реализации новых технологических процессов. В ближайшие годы развитие инжиниринговых компетенций выйдет на передний план не только для Самарской области, но и для России», - отметил присутствовавший на открытии Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

В этом году мероприятие объединит на одной площадке представителей ведущих инжиниринговых компаний и ключевых предприятий сферы энергетики (в том числе и международных) для демонстрации своего потенциала и знакомства с крупнейшими энергетическими корпорациями. 

На дискуссионной платформе Форума будут обсуждаться актуальные вопросы инжиниринга, электрохимии, водородной энергетики и пути снижения углеродного следа в нефтегазовой отрасли.

«Инжиниринговый форум уже стал главной площадкой для общения ведущих игроков рынка. Все вместе мы можем не только обсудить текущую ситуацию в индустрии, обсудить современные тренды, но и наметить дальнейшие планы по развитию отрасли. В Самарской области успешно развивается целый ряд крупных предприятий, наш регион выбирают российские и зарубежные инвесторы. Среди них есть и те, кто заинтересован в качественных инжиниринговых услугах, и те, кто готов их предоставить. Наш Форум позволит на одной площадке объединить и заказчиков, и исполнителей этих услуг. И я уверен, такой формат взаимодействия будет эффективным и позволит заключить не один взаимовыгодный контракт», - считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.  

Участники обсудят такие темы, как инжиниринг в системах электрохимии, практика применения водородной энергетики и топливных элементов, а также снижение углеродного следа в нефтегазовой отрасли.

Организаторами Форума выступают Правительство Самарской области, некоммерческое партнерство «Международный центр инжиниринга и инноваций», АНО «Агентство по технологическому развитию».

К участию в событии приглашены руководители государственных корпораций, предприятий Самарской области, федеральных и региональных органов власти, центров компетенций национальной технологической инициативы, производители и интеграторы специализированного программного обеспечения и решений в области инжиниринга и энергетики, а также представители ведущих вузов региона, входящих в состав Научно-образовательного центра Самарской области.

Международные участники: Ассоциация Европейских производителей автомобильных и промышленных аккумуляторов EUROBAT (Бельгия); ООО «Аккумалюкс Рус» (производстве комплектующих для стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей методом литья пластмасс под давлением).

Индустриальные партнеры Форума: АО «ГК АКОМ», АО «Тюменский аккумуляторный завод», АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», компания «ЭНЕРГОПРОМ-АЛЬЯНС», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», ООО «УК Ветроэнергетика».

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

 

Фото:   технопарк «Жигулевская долина»

 

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