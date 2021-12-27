Тольяттинскую службу спасения усилят новой техникой и средствами передвижения

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Сегодня, 27 декабря, в России отмечают свой профессиональный праздник спасатели. В этой связи на аппаратном совещании в городской администрации чествовали сотрудников Центра гражданской защиты г.о. Тольятти муниципального учреждения, специалисты которого по долгу службы участвуют в тушении пожаров, ликвидируют последствия ДТП и непогоды, спасают людей на воде и т.д. Церемонию награждения провели глава г.о. Тольятти Николай Ренц и председатель Думы г.о. Тольятти Николай Остудин.



Благодарностью главы г.о. Тольятти награждены:



- Юлия Свешникова диспетчер АСС;



- Виктор Селезнев заместитель начальника ЕДДС;



- Михаил Тарасов спасатель.



Благодарственными письмами Думы г.о. Тольятти отмечены:



- Андрей Треногин спасатель;



- Дмитрий Васягин спасатель;



- Ольга Никонорова начальник отдела обслуживания систем оповещения и информирования населения.



- Большое спасибо всем спасателям! Неоднократно был свидетелем и в прошлой профессии, и сейчас, в каких сложных условиях трудятся эти героические люди. Прямо могу сказать это очень напряженная и ответственная работа. И я рад сегодня сообщить, что мы будем укреплять нашу муниципальную службу спасения. Мы уже запланировали в бюджете городского округа средства на приобретение техники, и буквально в первом квартале следующего года эта сумма будет увеличена. Это позволит нам оснастить Центр гражданской защиты теми необходимыми средствами передвижения и спасения, которые, безусловно, облегчат работу спасателей и будут очень важны для людей, нуждающихся в профессиональной помощи, - подчеркнул глава Тольятти Николай Ренц.