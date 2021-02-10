Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду

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В предстоящие выходные, 13 и 14 февраля, на СТК им. Анатолия Степанова состоятся финальные этапы личного чемпионата мира по мотогонкам на льду в сезоне 2021 года. Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.

Нашу страну в турнире будут представлять действующий чемпион мира Даниил Иванов, Игорь Кононов, Никита Толокнов (все трое – г. Тольятти), Дмитрий Хомицевич (г. Каменск-Уральский) и Динар Валеев (г. Уфа). Номера запасных получит тольяттинская молодежь – Андрей Анисимов и Илья Кривоножко (оба – представители тольяттинской спидвейной школы).

- Личный чемпионат мира по мотогонкам на льду – событие чрезвычайной важности для города, региона и всей страны. Несмотря на все ограничения и запреты Всемирного антидопингового агентства, разрешение на проведение чемпионата мира в Тольятти все-таки получено. Более того, в нынешнем сезоне Россия – единственная страна, где проводится международный турнир. И именно у нас, в Тольятти, мы не только официально откроем соревнования, но и узнаем имя нового чемпиона мира в мотогонках на льду. Считаю, что это большая заслуга организаторов – спортивного клуба «Мега-Лада», Правительства Самарской области, Федерации мотоциклетного спорта России и всех федеральных министерств и ведомств, поддержавших Тольятти в организации и проведении мероприятия, - подчеркнул глава Тольятти Сергей Анташев.

Отметим, в связи с действующими ограничительными мерами, вызванными борьбой с коронавирусом, после нескольких месяцев тяжелой кропотливой работы представителей Международной Мотоциклетной Федерации (FIM) и Федерации мотоциклетного спорта России (МФР), организаторам удалось добиться, чтобы этапы ЛЧМ-2021, которые ранее были запланированы в России, состоялись. А в связи с тем, что Берлин от проведения чемпионата мира отказался, именно в Тольятти 13 и 14 февраля пройдут единственные гонки FIM Ice Speedway Gladiators World Championship 2021, по результатам которых определится победитель и призеры турнира.

- В соответствии с решением Международного спортивного арбитражного суда турнир FIM Ice Speedway Gladiators World Championship на СТК им. Анатолия Степанова будет проходить с некоторыми особенностями, касающимися использования официальной государственной символики нашей страны. Но я уверен, что болельщики на трибунах тольяттинского стадиона обеспечат российским и зарубежным гонщикам традиционно теплый и радушный прием. Гостеприимство – визитная карточка Самарской области. Поэтому у меня нет сомнений, что личный чемпионат мира по мотогонкам на льду в нынешнем сезоне запомнится жителям и гостям губернии как одно из самых ярких спортивных событий 2021 года, - отметил президент СК «Мега-Лада», депутат Самарской губернской Думы Алексей Степанов.

В субботу, 13 февраля, заезды личного чемпионата мира по мотогонкам на льду на СТК им. Анатолия Степанова начнутся в 16.00, в воскресенье, 14 февраля – в 14.00. Спортивное мероприятие проводится с соблюдением всех ограничительных мер и требований Роспотребнадзора, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Для всех сотрудников и посетителей стадиона проводится термометрия, на всем объекте действует масочный режим, имеются санитайзеры и кожные антисептики. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Самарской области и ПАО «КуйбышевАзот», передает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото: пресс-служба администрации Тольятти