Технопарк «Жигулевская долина» объединяет науку и производство

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В связи с уходом многих иностранных компаний из РФ рынок современных кровельных материалов претерпел серьезную трансформацию, что позволило уникальным разработкам отечественных производителей выйти на первый план.

В конце 2022 года группа инноваторов из Сызрани под руководством Виктора Федотова успешно прошла экспертный совет с инновационным проектом по разработке и выводу на рынок улучшенного многослойного кровельного покрытия на основе нового полимерного компаунда и технологий их промышленного производства и стала резидентом «Жигулевской долины».

– Разрабатываемый нами продукт представляет собой композитный кровельный и гидроизоляционный материал на основе современного полимера, усиленного армирующей сеткой из стекловолокна, совмещенного с полимермодифицированным битумным слоем, – отметил руководитель проекта Виктор Федотов. – В результате реализации проекта планируется разработать новое поколение материалов – инновационное многослойное долговечное кровельное покрытие.

Партнером проекта выступает Сызранский филиал СамГТУ. В лабораториях филиала дан старт работам по подбору материалов для улучшенного полимерного компаунда, определяются физико-механические свойства для чистых компонентов и приготовленных лабораторных образцов: определение пенетрации (глубина проникновения иглы), температуры размягчения методом кольца и шара, растяжимости, эластичности и энергии деформации выбранных марок нефтяных битумов.

– Поддержка нашим филиалом проекта резидента «Жигулевской долины» – это новая форма взаимодействия с молодыми инноваторами. Надеемся, что реализация проекта станет первым шагом к созданию на базе филиала опорной площадки технопарка в нашем городе. Считаю, что интеграция производства, образования и науки даст толчок развитию инновационной деятельности в регионе, – отметила директор филиала СамГТУ в Сызрани д.э.н., профессор Ольга Карсунцева.

Индустриальным партнёром проекта выступило производственное объединение «Герметекс» (г. Сызрань), которое специализируется на производстве мастик и герметиков. Научно-исследовательский центр предприятия в производственных условиях готовит лабораторные образцы компаундов на основе выбранной рецептуры состава c помощью лабораторного внутреннего смесителя с программным управлением. Полученные образцы будут исследованы в рамках дальнейшей реализации проекта.

Такая научная коллаборация стала возможна благодаря условиям и программам поддержки, предоставляемыми технопарком «Жигулевская долина».

– Технопарк «Жигулевская долина» – ключевой элемент постоянно развивающейся живой экосистемы Самарской области, открытой для сотрудничества со всеми, кто заинтересован в развитии, и притягивающей в свой периметр всё новое. Мы интегрируем научные, образовательные, финансовые институты, предприятия и предпринимателей, органы государственной власти и крупных индустриальных партнёров для оказания всесторонней поддержки производителям инновационного продукта, – отметил директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

Фото: пресс-служба технопарка