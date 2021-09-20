Технопарк «Жигулевская долина» отмечен корпоративным Знаком Ferroni «Лучшая инновационная площадка»

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20 сентября «Жигулевскую долину» посетили представители крупнейшего в России завода по производству входных дверей «Феррони-Тольятти». В честь открытия завода руководителю оператора инновационной деятельности Самарской области, УК технопарка «Жигулевская Долина» Александру Сергиенко был преподнесен корпоративный Знак «Лучшая инновационная площадка».

Завод «Феррони-Тольятти» был официально запущен 14 сентября. Предприятие планирует выпускать более 1,5 млн дверей в год. На заводе трудится 1500 человек, идет набор еще 500 сотрудников. Компания является резидентом ТОСЭР «Тольятти», партнером технопарков «Сколково» и «Жигулевская долина». В ближайших планах завода создать на базе «Жигулевской долины» собственный инжиниринговый центр.

«Взаимодействие с индустриальными партнерами – одна из наших целевых задач, как оператора экосистемы инноваций Самарской области. Наше сотрудничество с группой компаний Феррони очень разноплановое - это и программы технопарка «Жигулевская долина», и наши общие трехсторонние проекты с Фондом Сколково. Хочу особо отметить, что взаимодействие идет по нарастающей. Мы признательны акционерам и руководству Феррони за оценку нашего вклада в развитие», – поблагодарил Александр Сергиенко от имени команды технопарка.

Фото: пресс-служба технопарка