Судебные приставы Тольятти передали детей органам опеки

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На основании решения суда в отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти возбуждено исполнительное производство о лишении родительских прав должницы и передаче ее несовершеннолетних детей органу опеки и попечительства г.о. Тольятти для дальнейшего жизнеустройства.

Судебным приставом-исполнителем одновременно с возбуждением исполнительного производства осуществлен выход совместно с представителями органа опеки и попечительства по указанному в исполнительном производстве месту жительства должницы. Дверь квартиры открыла она сама. Дети также были дома.

Сотрудники Управления ФССП России по Самарской области вручили женщине требование, разъяснили решение суда, а также сообщили должнице о ее правах и обязанностях. После разговора с судебными приставами женщина добровольно передала детей представителям органа опеки и попечительства г.о. Тольятти.

Исполнительное производство окончено.