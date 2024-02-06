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Санаторий ТОАЗа «Надежда» отметил 25-летний юбилей

6 февраля 2024 15:29
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Санаторий «Надежда» обладает многолетним опытом работы и продолжает активно развиваться.

Санаторию «Надежда», входящему в структуру ТОАЗа, исполнилось 25 лет. В честь юбилея состоялись торжественные мероприятия и награждение лучших сотрудников. Три специалиста учреждения удостоены благодарности Министерства здравоохранения Самарской области.

Почетными грамотами за культуру обслуживания, многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие санатория награждены 36 сотрудников «Надежды». Благодарностью Министерства здравоохранения отмечены врач функциональной диагностики Любовь Куликова, медицинская сестра Евгения Мельникова и заведующая диагностическим отделением кандидат медицинских наук Наталья Саликова.

В настоящее время в штате «Надежды» около 50 медицинских работников, включая врачей высшей квалификации и кандидатов наук. Санаторий предоставляет более 150 лечебных, общеукрепляющих и диагностических процедур. Он отмечен российскими и международными наградами — «Хрустальный дельфин» и «Хрустальная капля», а также золотыми и серебряными медалями международного форума «Здравница» за лучшие санаторно-курортные технологии.

Ежегодно лечение в «Надежде» проходят более 4 000 человек из разных городов России. Современное техническое оснащение и высококвалифицированные специалисты позволяют говорить об областном уровне учреждения. Это доказывает и неоднократное подтверждение категории «три звезды», впервые присвоенной санаторию в 2014 году.

Для сотрудников ТОАЗа и членов их семей предусмотрена система льготных путевок со скидкой до 90%.

Александр Пополитов, главный врач санатория «Надежда»:

Санаторий «Надежда» обладает многолетним опытом работы и продолжает активно развиваться. Расширяется география клиентов, увеличивается количество врачей, появляется новое физиотерапевтическое оборудование и процедуры. Благодарю коллектив санатория за добросовестное и неравнодушное отношение к своему делу, а пациентов — за то, что выбираете нас, и доверяете нам свое здоровье.

 

Фото предоставлено пресс-службой ТОАЗа

 

Теги: Тольятти

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